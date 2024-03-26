Польща розповіла НАТО про деталі порушення повітряного простору російською ракетою

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: EPA

Під час масованої атаки Росії України в неділю, 24 березня, одна з ракет залетіла в Польщу. Міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський обговорив інцидент з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомила пресслужба МЗС Польщі.

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Today, FM @sikorskiradek held a phone call 📞 with @NATO Secretary General @jensstoltenberg, during which he briefed the SG on the details of yesterday’s violation of 🇵🇱 airspace by a Russian cruise missile. pic.twitter.com/pCAf3eazsi — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) March 25, 2024

Ракета РФ залетіла в Польщу

Під час розмови Сікорський поінформував Столтенберга про деталі порушення повітряного простору російською крилатою ракетою та процедури, які були застосовані внаслідок інциденту.

Він наголосив на тому, що це черговий випадок, коли дії Росії загрожують також безпеці країн-членів Альянсу.

Також посадовці обговорили шляхи й способи посилення безпеки повітряного простору Польщі та інших членів НАТО.

Крім того, в розмові йшлося про майбутню зустріч міністрів закордонних справ країн, яка буде присвячена підготовці до липневого саміту у Вашингтоні.

Нагадаємо, під час ранкової масованої атаки по Україні російська ракета пробула у повітряному просторі Польщі 39 секунд. Протягом усього часу повітряну ціль спостерігали військові радіолокаційні системи.

Також ми писали, що у МЗС Польщі вимагали пояснень від Росії щодо порушення її повітряного простору ракетою.