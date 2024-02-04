Польша предупредила об активизации военной авиации вдоль восточной границы

Польские военные. Фото: myc.news

В Польше было объявлено специальное предупреждение для пользователей воздушным пространством в районах вблизи границы с Россией и Беларусью. Согласно этому предупреждению, известному как NOTAM (Notice to Airmen), существует потенциальная угроза "непредвиденных военных действий".

Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Twitter.

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Данное предупреждение, выпущенное Польским агентством аэронавигационных услуг, будет актуально с 5 февраля до 5 мая 2024 года и призвано оповестить цивильных авиаперевозчиков о вероятности усиленных операций военной авиации в восточной части польского неба вследствие напряженности на восточной границе.

В Оперативном командовании отметили, что подобные навигационные предупреждения, связанные с неожиданными военными действиями в целях национальной безопасности, являются стандартной процедурой для обеспечения безопасности воздушного движения в пределах страны.

Предупреждение Польши об активизации военной авиации. Фото: Оперативное командование Вооруженных сил Польши

Напомним, что у бойцов Главного управления разведки Министерства обороны Украины появился еще один вертолет Ми-2 АМ-1. Самолет, предназначенный для медицинской эвакуации, передал народ Польши.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал не относиться безответственно к намерениям российского президента Владимира Путина развязать войну с НАТО.