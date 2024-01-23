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Глава МИД Польши просит не игнорировать желание России воевать с НАТО

23 января 2024 19:08
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Илья Рябинин
редактор
Глава МИД Польши просит не игнорировать желание России воевать с НАТО
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал не относиться безответственно к намерениям российского президента Владимира Путина развязать войну с НАТО. Он подчеркнул, что в настоящее время Североатлантический Альянс — сильнейший военно-политический союз в мире.

Об этом он заявил в интервью "Радио.Свобода".

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По словам министра, сейчас начались крупнейшие учения НАТО Steadfast Defender-2024, в которых задействовано около 90 тысяч военнослужащих стран-членов Альянса.

"Поэтому России лучше не пытаться начинать войну с НАТО, потому что они проиграют. И благодаря храбрости украинских воинов Россия уже потеряла примерно половину своих танков и многую другую военную технику", — сказал он.

Также Сикорский подчеркнул, что ключевым приоритетом должна стать помощь Украине восстановить территориальную целостность, а для этого следует найти пути, как это сделать вовремя, поскольку время имеет значение.

В то же время, опираясь на заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и премьера Эстонии Каи Каллас относительно того, что в ЕС на подготовку к отражению вероятного нападения РФ уйдет от трех до восьми лет или только от 3 до 5 лет, он заметил, что игнорировать Кремль не стоит.

"Но когда президент Путин угрожает другим странам, как он угрожал Украине перед вторжением, боюсь, что ему следует верить. И потому нужно готовиться", — сказал Сикорский.

Напомним, что ранее главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен призвал членов НАТО быть готовыми к войне с Россией, и посоветовал увеличить свой военный потенциал. В то же время, как сообщил Международный институт стратегических исследований, Россия может нанести удар нестратегическому ядерному оружию из-за того, что НАТО не хватит решимости сделать соответствующий шаг.

Польша
война
НАТО
Украина
ЕС
Россия

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