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Глава МЗС Польщі просить не ігнорувати бажання Росії воювати з НАТО

23 січня 2024 19:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Глава МЗС Польщі просить не ігнорувати бажання Росії воювати з НАТО
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав не ставитись безвідповідально до намірів російського президента Володимира Путіна розв'язати війну з НАТО. Він підкреслив, що станом на зараз Північноатлантичний Альянс — найсильніший військово-політичний союз у світі. 

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо.Свобода".

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За словами міністра, зараз розпочалися найбільші навчання НАТО Steadfast Defender-2024, в яких задіяно близько 90 тисяч військовослужбовців країн-членкинь Альянсу.

"Тож Росії краще не намагатися розпочинати війну з НАТО, бо вони програють. І завдяки хоробрості українських воїнів Росія вже втратила приблизно половину своїх танків і багато іншої військової техніки", — сказав він.

Також Сікорський підкреслив, що ключовим пріоритетом має стати допомога Україні відновити територіальну цілісність, а для цього варто знайти шляхи, як це зробити вчасно, оскільки "час має значення".

Водночас спираючись на заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та прем'єрки Естонії Каї Каллас стосовно того, що у ЄС на підготовку до відбиття ймовірного нападу РФ піде від трьох до восьми років або лише від 3 до 5 років, він зауважив, що ігнорувати Кремль не варто.

"Але коли президент Путін погрожує іншим країнам, як він погрожував Україні перед вторгненням, боюся, що йому варто вірити. І тому треба готуватися", — сказав Сікорський.

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО бути готовими до війни з Росією, та порадив збільшити свій військовий потенціал. Водночас як повідомив Міжнародний інститут стратегічних досліджень, Росія може завдати удару нестратегічною ядерною зброєю через те, що НАТО не вистачить рішучості зробити відповідний крок.

Польща
війна
НАТО
Україна
ЄС
Росія

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