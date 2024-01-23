Глава МЗС Польщі просить не ігнорувати бажання Росії воювати з НАТО
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав не ставитись безвідповідально до намірів російського президента Володимира Путіна розв'язати війну з НАТО. Він підкреслив, що станом на зараз Північноатлантичний Альянс — найсильніший військово-політичний союз у світі.
Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо.Свобода".
Сікорський просить не ігнорувати удар Путіна по НАТО
За словами міністра, зараз розпочалися найбільші навчання НАТО Steadfast Defender-2024, в яких задіяно близько 90 тисяч військовослужбовців країн-членкинь Альянсу.
"Тож Росії краще не намагатися розпочинати війну з НАТО, бо вони програють. І завдяки хоробрості українських воїнів Росія вже втратила приблизно половину своїх танків і багато іншої військової техніки", — сказав він.
Також Сікорський підкреслив, що ключовим пріоритетом має стати допомога Україні відновити територіальну цілісність, а для цього варто знайти шляхи, як це зробити вчасно, оскільки "час має значення".
Водночас спираючись на заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та прем'єрки Естонії Каї Каллас стосовно того, що у ЄС на підготовку до відбиття ймовірного нападу РФ піде від трьох до восьми років або лише від 3 до 5 років, він зауважив, що ігнорувати Кремль не варто.
"Але коли президент Путін погрожує іншим країнам, як він погрожував Україні перед вторгненням, боюся, що йому варто вірити. І тому треба готуватися", — сказав Сікорський.
Нагадаємо, що раніше головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО бути готовими до війни з Росією, та порадив збільшити свій військовий потенціал. Водночас як повідомив Міжнародний інститут стратегічних досліджень, Росія може завдати удару нестратегічною ядерною зброєю через те, що НАТО не вистачить рішучості зробити відповідний крок.
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