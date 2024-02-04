Польща попередила про активізацію військової авіації вздовж східного кордону

Польські військові. Фото: myc.news

У Польщі було оголошено спеціальне попередження для користувачів повітряним простором у районах поблизу кордону з Росією та Білоруссю. Згідно з цим попередженням, відомим як NOTAM (Notice to Airmen), існує потенційна загроза "непередбачених військових дій".

Про це у неділю, 4 лютого, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у Twitter.

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Дане попередження, випущене Польським агентством аеронавігаційних послуг, буде актуальним з 5 лютого до 5 травня 2024 року та покликане оповістити цивільних авіаперевізників про ймовірність посилених операцій військової авіації у східній частині польського неба через напруженість на східному кордоні.

В Оперативному командуванні наголосили, що подібні навігаційні попередження, пов'язані з несподіваними воєнними діями з метою національної безпеки, є стандартною процедурою для забезпечення безпеки повітряного руху в межах країни.

Попередження Польщі про активізацію військової авіації. Фото: Оперативне командування Збройних сил Польщі

Нагадаємо, що у бійців Головного управління розвідки Міністерства оборони України з'явився ще один гелікоптер Мі-2 АМ-1. Літак, призначений для медичної евакуації, передав народ Польщі.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав не ставитись безвідповідально до намірів російського президента Володимира Путіна розв'язати війну з НАТО.