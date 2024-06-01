Польша поднимала авиацию во время атаки России по Украине

Польский истребитель. Фото: Википедия

Польша ночью 1 июня поднимала свою авиацию во время массированной атаки по территории Украины. Ситуацию там назвали напряженной.

Об этом в субботу, 1 июня, сообщает Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.

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Заявление командования. Фото: скриншот

Польша поднимала свою авиацию — что известно

"Это была долгая и напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши", — прокомментировали в командовании.

Там добавили, что в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины деятельность польской и союзнических авиаций в воздушном пространстве Польши приостановлена, а развернутые силы и средства вернулись в штатные операции.

"Российская Федерация нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины, включая приграничные с Польшей регионы. Удары наносились с использованием крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет, запущенных с акватории Черного моря", — говорится в сообщении.

Также в командовании подчеркнули, что польская армия постоянно мониторит ситуацию на территории Украины и остается в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства своей страны.

Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня 2024 года российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг применил ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed". В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель.

Также мы писали, что россияне попали в три объекта критической инфраструктуры во Львове, на одном из них пострадали четыре человека.

Добавим, сразу четыре российских боевых корабля находятся на дежурстве в Черном море сегодня утром, 1 июня. В настоящее время ракетоносители не наблюдаются в территориальных водах водоема, кафиры продолжают их держать в пунктах базирования. Следует помнить, что россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.