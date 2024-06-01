Польща підіймала авіацію під час атаки Росії по Україні

Польський винищувач. Фото: Вікіпедія

Польща вночі 1 червня підіймала свою авіацію під час масованої російської атаки по території України. Ситуацію там назвали напруженою.

Про це у суботу, 1 червня, повідомляє Оперативне командування видів Збройних Сил Польщі.

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Польща підіймала свою авіацію — що відомо

"Це була довга і напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі", — прокоментували в командуванні.

Там додали, що наразі у зв’язку зі зниженням рівня загрози ракетних ударів російської авіації по території України діяльність польської та союзницьких авіацій у повітряному просторі Польщі припинено, а розгорнуті сили та засоби повернулися до штатних операцій.

"Російська Федерація завдала масованого ракетного удару по всій території України, включаючи прикордонні з Польщею регіони. Удари наносилися з використанням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів і балістичних ракет, запущених з акваторії Чорного моря", — йдеться в повідомленні.

Також у командуванні підкреслили, що польська армія постійно моніторить ситуацію на території України та залишається в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору своєї країни.

Нагадаємо, у ніч з 31 травня на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed". У результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль.

Також ми писали, що росіяни влучили у три об'єкти критичної інфраструктури у Львові, на одному із них постраждало четверо осіб.

Додамо, одразу чотири російські бойові кораблі перебувають на чергуванні у Чорному морі сьогодні вранці, 1 червня. Наразі ракетоносії не спостерігаються у територіальних водах водойми, окупанти продовжують їх тримати у пунктах базування. Слід пам'ятати, що росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.