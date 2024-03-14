Польша не будет способствовать возвращению беженцев в Украину

Посол Польши в Украине Ярослав Гузы. Фото: РАР

Польша не планирует активно поощрять или препятствовать возвращению беженцев из Украины, временно находящихся в ее пределах. Страна будет оставаться нейтральной в этом вопросе, а решить для себя, оставаться или нет должны сами граждане.

Об этом заявил посол Польши в Украине Ярослав Гузы в интервью DW.

Читайте также:

Украинцы в Польше

В то же время посол не возразил, что Польша заинтересована в украинских гражданах из-за нехватки рабочей силы. Потому отдельные работодатели могут поощрять украинцев остаться, однако на уровне власти таких решений не будет, добавил Гузы.

"Имею в виду дефицит рабочей силы. Работодатель, например, трудоустраивающий украинцев, может убеждать их остаться из-за сложности поиска замены. Но это не те вещи, на которые польские власти будут реагировать", — отметил Гузы.

Посол подчеркнул, что Польша не является страной, сильно обеспечивающей своих граждан и, следовательно, некоторые украинцы могут переезжать в другие страны для получения более выгодных условий. Однако он считает, что решение о переезде временное, пока польское правительство рассматривает вопрос в долгосрочной перспективе.

В то же время польское правительство сейчас рассматривает вопрос долгосрочного пребывания украинцев в стране. Законы о спецзащите и праве на выплаты для беженцев действуют до июня 2025 года.

Напомним, что только 65% украинских беженцев сейчас рассматривают возможность возвращения домой . Еще весной 2023 о своем намерении вернуться заявили 77% опрошенных.

Также мы писали о том, что какие страны в ЕС чаще выбирают украинские беженцы .