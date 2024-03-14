Польща не буде сприяти поверненню біженців до України — посол

Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи. Фото: РАР

Польща не планує активно заохочувати чи перешкоджати поверненню біженців з України, які тимчасово перебувають у її межах. Країна залишатиметься нейтральною в цьому питання, а вирішити для себе, чи залишатися, чи ні, мають самі громадяни.

Про це заявив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи в інтерв'ю DW.

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Водночас посол не заперечив, що Польща зацікавлена в українських громадянах через брак робочої сили. Тому окремі роботодавці можуть заохочувати українців залишитися, проте на рівні влади таких рішень не буде, додав Гузи.

"Маю на увазі дефіцит робочої сили. Роботодавець, наприклад, який працевлаштовує українців, може переконувати їх залишитися через складність пошуку заміни. Але це не ті речі, на які польська влада буде реагувати", — зазначив Гузи.

Посол підкреслив, що Польща не є країною, яка сильно забезпечує своїх громадян і, отже, деякі українці можуть переїжджати до інших країн для отримання більш вигідних умов. Однак він вважає, що рішення про переїзд є тимчасовим, поки польський уряд розглядає питання в довгостроковій перспективі.

У той же час, польський уряд зараз розглядає питання довгострокового перебування українців у країні. Закони про спецзахист та право на виплати для біженців діють до червня 2025 року.

Нагадаємо, що лише 65% українських біженців наразі розглядають можливість повернення додому. Ще навесні 2023 року про свій намір повернутися заявили 77% опитаних.

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