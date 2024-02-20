Половина украинок, выехавших в Польшу, не хотят возвращаться
Половина украинских женщин, сбежавших от войны в Польшу, намерена остаться в этой стране. Впрочем, есть и такие, которые намерены вернуться по окончании войны.
Об этом сообщает издание In Poland.
Половина украинок хочет остаться в Польше
Междисциплинарная лаборатория исследования войны в Украине при Университете Комиссии народного образования в Кракове провела исследование, чтобы выяснить, как беженцы интегрируются в польское общество.
Исследование показывает, что 45% украинок говорят на польском, а 20% понимает этот язык. 81% опрошенных выучили польский язык, а 57% активно изучают.
73% женщин из Украины живут в Польше не менее года, из них 52% никогда раньше не были в Польше. 75% респондентов проживают в крупных городах Польши с населением более 500 000 человек, 66% из них проживают в арендованных квартирах или комнатах.
62% женщин из Украины живут в том городе, куда приехали впервые. Более половины женщин не возвращалось в Украину с начала пребывания в Польше.
Кто готов вернуться
42% опрошенных женщин намерены вернуться в Украину, а 47% остаться в Польше навсегда или на время.
Среди причин, побуждающих их вернуться на Родину, украинки указали окончание войны (67%), прекращение боевых действий и бомбардировок (43%), хорошо оплачиваемую работу в Украине (38%) и устранение коррупции (31%).
Ранее мы сообщали, что украинские беженцы в Польше в рамках принятого в феврале решения о продлении спецзакона о помощи будут получать льготы и выплаты до 30 июня 2024 года. Известно, какие программы поддержки будут действовать еще четыре месяца.
В Германии румыны выдавали себя за беженцев из Украины, надеясь получить деньги и жилье. Их удалось разоблачить после того, как оказалось, что они не владеют украинским языком.
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