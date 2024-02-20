Половина українок, які виїхали до Польщі, не хочуть повертатися

Українка Варшаві. Фото ілюстративне: Forum

Половина українських жінок, які втекли від війни до Польщі, мають намір залишитися в цій країні. Втім, є і такі, які мають намір повернутися після завершення війни.

Про це повідомляє видання In Poland.

Половина українок хоче лишитися у Польщі

Міждисциплінарна лабораторія дослідження війни в Україні при Університеті Комісії народної освіти в Кракові провела дослідження щоб з’ясувати, як біженці інтегруються в польське суспільство.

Дослідження показує, що 45% українок говорять польською, а 20% розуміє цю мову. 81% опитаних вивчили польську мову, а 57% активно вивчають.

73% жінок з України живуть у Польщі не менше року, з них 52% ніколи раніше не були в Польщі. 75% респондентів проживають у великих містах Польщі з населенням понад 500 000 жителів, 66% з них проживають в орендованих квартирах або кімнатах.

62% жінок з України досі живуть у тому місті, куди приїхали вперше. Більше половини жінок не поверталися в Україну з початку перебування в Польщі.

Хто готовий повернутися

42% опитаних жінок мають намір повернутися в Україну, а 47% — залишитися в Польщі назавжди або на деякий час.

Серед причин, які спонукають їх повернутися на Батьківщину, українки вказали закінчення війни (67%), припинення бойових дій і бомбардувань (43%), добре оплачувану роботу в Україні (38%) та усунення корупції (31%).

Раніше ми повідомляли, що українські біженці у Польщі у рамках ухваленого у лютому рішення про продовження дії спецзакону про допомогу отримуватимуть пільги та виплати до 30 червня 2024 року. Відомо, які саме програми підтримки діятимуть ще чотири місяці.

У Німеччині румуни видавали себе за біженців з України, сподіваючись отримати гроші та житло. Їх вдалося викрити після того, як виявилося, що вони не володіють українською мовою.