Полиция разыскала мужчину, который швырнул гранату во двор депутата в Закарпатье

Правоохранители задержали злоумышленника. Фото: полиция Закарпатья

Полиция Закарпатья поймала злоумышленника, бросившего гранату во двор депутата областного совета. Задержание мужчины произошло на одной из улиц Ужгорода.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

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Мужчина бросил гранату во двор депутата

Правоохранители Закарпатья в сотрудничестве со Службой безопасности Украины задержали злоумышленника, несколько дней назад бросившего гранату во двор депутата областного совета. Произошло это в Мукачево.

Оперативникам удалось установить, что подозреваемый двигался к месту преступления и после его совершения на велосипеде. Правоохранители сумели проложить детальный маршрут движения подозреваемого и установить его личность. Им оказался 27-летний ранее судимый за тяжкое преступление мукачевец.

Кадры видеонаблюдения. Фото: полиция Закарпатья

Злоумышленника задержали

Задержание последнего правоохранители произвели на одной из улиц Ужгорода. Фигурант пытался сопротивляться и бежать, однако был задержан спецназначенцами КОРД.

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в совершении двух уголовных правонарушений — умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем взрыва и незаконном ношении и хранении боеприпасов.

Правоохранители с задержанным. Фото: полиция Закарпатья

"В настоящий момент полиция проверяет задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений в регионе. Ему грозит до 10 лет тюрьмы", — сообщили правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в Мукачево охранник частного дома Закарпатского депутата нажал "тревожную кнопку", поскольку услышал взрывы во дворе. После приезда полиции на место происшествия выяснилось, что неизвестный бросил гранату на территорию чиновника.