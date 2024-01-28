Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Полиция разыскала мужчину, который швырнул гранату во двор депутата в Закарпатье arrow

Полиция разыскала мужчину, который швырнул гранату во двор депутата в Закарпатье

28 января 2024 22:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Полиция разыскала мужчину, который швырнул гранату во двор депутата в Закарпатье
Правоохранители задержали злоумышленника. Фото: полиция Закарпатья
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Полиция Закарпатья поймала злоумышленника, бросившего гранату во двор депутата областного совета. Задержание мужчины произошло на одной из улиц Ужгорода.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Читайте также:

Мужчина бросил гранату во двор депутата

Правоохранители Закарпатья в сотрудничестве со Службой безопасности Украины задержали злоумышленника, несколько дней назад бросившего гранату во двор депутата областного совета. Произошло это в Мукачево.

Оперативникам удалось установить, что подозреваемый двигался к месту преступления и после его совершения на велосипеде. Правоохранители сумели проложить детальный маршрут движения подозреваемого и установить его личность. Им оказался 27-летний ранее судимый за тяжкое преступление мукачевец.

полиция
Кадры видеонаблюдения. Фото: полиция Закарпатья

Злоумышленника задержали

Задержание последнего правоохранители произвели на одной из улиц Ужгорода. Фигурант пытался сопротивляться и бежать, однако был задержан спецназначенцами КОРД.

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в совершении двух уголовных правонарушений — умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем взрыва и незаконном ношении и хранении боеприпасов.

Закарпатье
Правоохранители с задержанным. Фото: полиция Закарпатья

"В настоящий момент полиция проверяет задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений в регионе. Ему грозит до 10 лет тюрьмы", — сообщили правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в Мукачево охранник частного дома Закарпатского депутата нажал "тревожную кнопку", поскольку услышал взрывы во дворе. После приезда полиции на место происшествия выяснилось, что неизвестный бросил гранату на территорию чиновника.

полиция
Украина
граната
Закарпатье
местные депутаты
Криминал

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме