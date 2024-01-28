Поліція розшукала чоловіка, який жбурнув гранату у двір депутата на Закарпатті
Поліція Закарпаття упіймала зловмисника, який кинув гранату на подвірʼя депутата обласної ради. Затримання чоловіка відбулося на одній з вулиць Ужгорода.
Про це повідомили у поліції Закарпатської області.
Чоловік кинув гранату в подвір'я депутата
Правоохоронці Закарпаття у співпраці із Службою безпеки України затримали зловмисника, який кілька днів тому кинув гранату на подвірʼя депутата обласної ради. Сталося в Мукачево.
Оперативникам вдалося встановити, що підозрюваний рухався до місця злочину та після його вчинення на велосипеді. Правоохоронці зуміли прокласти детальний маршрут руху підозрюваного та встановити його особу. Ним виявився 27-річний раніше судимий за тяжкий злочин мукачівець.
Зловмисника затримали
Затримання останнього правоохоронці провели на одній із вулиць Ужгорода. Фігурант намагався чинити опір правоохоронцям та втекти, однак був затриманий спецпризначенцями КОРД.
Зловмисника помістили в ізолятор тимчасового утримання. Йому повідомили йому про підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень — умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху та незаконне носіння та зберігання боєприпасів.
"В даний момент поліція перевіряє затриманого на причетність до скоєння аналогічних злочинів у регіоні. Йому загрожує до 10 років увʼязнення", — повідомили правоохоронці.
Раніше ми повідомляли, що у Мукачеві охоронець приватного будинку Закарпатського депутата натиснув "тривожну кнопку", оскільки почув вибухи на подвір'ї. Після приїзду поліції на місце події з'ясувалося, що невідомий кинув гранату на територію будинку посадовця.
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