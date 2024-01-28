Поліція розшукала чоловіка, який жбурнув гранату у двір депутата на Закарпатті

Правоохоронці затримали зловмисника. Фото: поліція Закарпаття

Поліція Закарпаття упіймала зловмисника, який кинув гранату на подвірʼя депутата обласної ради. Затримання чоловіка відбулося на одній з вулиць Ужгорода.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

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Правоохоронці Закарпаття у співпраці із Службою безпеки України затримали зловмисника, який кілька днів тому кинув гранату на подвірʼя депутата обласної ради. Сталося в Мукачево.

Оперативникам вдалося встановити, що підозрюваний рухався до місця злочину та після його вчинення на велосипеді. Правоохоронці зуміли прокласти детальний маршрут руху підозрюваного та встановити його особу. Ним виявився 27-річний раніше судимий за тяжкий злочин мукачівець.

Кадри відеоспостереження. Фото: поліція Закарпаття

Зловмисника затримали

Затримання останнього правоохоронці провели на одній із вулиць Ужгорода. Фігурант намагався чинити опір правоохоронцям та втекти, однак був затриманий спецпризначенцями КОРД.

Зловмисника помістили в ізолятор тимчасового утримання. Йому повідомили йому про підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень — умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху та незаконне носіння та зберігання боєприпасів.

Правоохоронці з затриманим. Фото: поліція Закарпаття

"В даний момент поліція перевіряє затриманого на причетність до скоєння аналогічних злочинів у регіоні. Йому загрожує до 10 років увʼязнення", — повідомили правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, що у Мукачеві охоронець приватного будинку Закарпатського депутата натиснув "тривожну кнопку", оскільки почув вибухи на подвір'ї. Після приїзду поліції на місце події з'ясувалося, що невідомий кинув гранату на територію будинку посадовця.