Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Поліція розшукала чоловіка, який жбурнув гранату у двір депутата на Закарпатті arrow

Поліція розшукала чоловіка, який жбурнув гранату у двір депутата на Закарпатті

28 січня 2024 22:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Поліція розшукала чоловіка, який жбурнув гранату у двір депутата на Закарпатті
Правоохоронці затримали зловмисника. Фото: поліція Закарпаття
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Поліція Закарпаття упіймала зловмисника, який кинув гранату на подвірʼя депутата обласної ради. Затримання чоловіка відбулося на одній з вулиць Ужгорода.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

Читайте також:

Чоловік кинув гранату в подвір'я депутата

Правоохоронці Закарпаття у співпраці із Службою безпеки України затримали зловмисника, який кілька днів тому кинув гранату на подвірʼя депутата обласної ради. Сталося в Мукачево.

Оперативникам вдалося встановити, що підозрюваний рухався до місця злочину та після його вчинення на велосипеді. Правоохоронці зуміли прокласти детальний маршрут руху підозрюваного та встановити його особу. Ним виявився 27-річний раніше судимий за тяжкий злочин мукачівець.

поліція
Кадри відеоспостереження. Фото: поліція Закарпаття

Зловмисника затримали

Затримання останнього правоохоронці провели на одній із вулиць Ужгорода. Фігурант намагався чинити опір правоохоронцям та втекти, однак був затриманий спецпризначенцями КОРД.

Зловмисника помістили в ізолятор тимчасового утримання. Йому повідомили йому про підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень — умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху та незаконне носіння та зберігання боєприпасів.

Закарпаття
Правоохоронці з затриманим. Фото: поліція Закарпаття

"В даний момент поліція перевіряє затриманого на причетність до скоєння аналогічних злочинів у регіоні. Йому загрожує до 10 років увʼязнення", — повідомили правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, що у Мукачеві охоронець приватного будинку Закарпатського депутата натиснув "тривожну кнопку", оскільки почув вибухи на подвір'ї. Після приїзду поліції на місце події з'ясувалося, що невідомий кинув гранату на територію будинку посадовця. 

поліція
Україна
граната
Закарпаття
місцеві депутати
Кримінал

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі