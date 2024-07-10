Социальный проект BRAMA — полиция привлекает молодежь

Презентация проекта BRAMA. Фото: пресс-служба Нацполиции

Киберполиция привлекает молодежь к социальному проекту BRAMA, созданному для противодействия дезинформации. Начальник отдела управления противодействия киберпреступлениям в Киеве — майор полиции Олег Дубина провел ряд лекций и привлек соискателей образования из разных школ, а также высших учебных заведений к этому проекту.

Об этом сообщила пресс-служба соцпроекта BRAMA.

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О проекте BRAMA

Этот социальный проект был создан при участии киберполиции Украины и волонтерских организаций для противодействия дезинформации и фейкам.

Олег Дубина отметил, что целью команды является очищение информационного пространства от российской пропаганды и сервисов распространения дезинформации, а также уничтожение очагов незаконного распространения запрещенного контента.

Цели проекта

Уничтожение российских ячеек в Интернете

Уменьшение уровня буллинга и травли в сети

Противодействие наркотикам и мошенничеству

Обучение и тренинги по кибергигиене

Просветительство населения по информационной гигиене

Привлечение и мотивация граждан к активной гражданской позиции

"Наша миссия состоит в том, чтобы количественно уменьшить присутствие россиян, распространяющих пропагандистские материалы, в медиапространстве и качественно учить обнаруживать и утилизировать враждебный контент. Важно заметить, что мы не занимаемся ДДОС атаками или другими действиями, требующими специальных знаний и навыков. Цель нашей образовательной программы, прежде всего, направлена на удовлетворение потребностей участников программы и удержание их интереса к инициативе проекта", — сказал Дубина.

Для того чтобы быть частью проекта, пользователям достаточно иметь мобильный телефон или компьютер и немного времени, которое пользователь готов уделить важному делу.

Задача участников — посылать жалобы на предоставленные нами посты, сервисы, ссылки и т.д. Больше жалоб — большая вероятность блокировки контента.

В рамках проекта уже активно функционируют Telegram-бот, накапливающий ссылки на источники для блокировки, Telegram-канал с публикациями этих ссылок, Viber сообщество и страницы в социальных сетях Facebook и Instagram.

Напомним, в киберполиции Украины был презентован социальный проект BRAMA. Его деятельность направлена на защиту медиапространства Украины от российской пропаганды, блокировку каналов распространения дезинформации, противоправного и запрещенного контента.

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