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Полицейские привлекают молодежь к социальному проекту BRAMA

10 июля 2024 15:04
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Улинец Юлия
редактор
Социальный проект BRAMA — полиция привлекает молодежь
Презентация проекта BRAMA. Фото: пресс-служба Нацполиции
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Киберполиция привлекает молодежь к социальному проекту BRAMA, созданному для противодействия дезинформации. Начальник отдела управления противодействия киберпреступлениям в Киеве — майор полиции Олег Дубина провел ряд лекций и привлек соискателей образования из разных школ, а также высших учебных заведений к этому проекту.

Об этом сообщила пресс-служба соцпроекта BRAMA.

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О проекте BRAMA

Этот социальный проект был создан при участии киберполиции Украины и волонтерских организаций для противодействия дезинформации и фейкам.

Олег Дубина отметил, что целью команды является очищение информационного пространства от российской пропаганды и сервисов распространения дезинформации, а также уничтожение очагов незаконного распространения запрещенного контента.

Цели проекта

  • Уничтожение российских ячеек в Интернете
  • Уменьшение уровня буллинга и травли в сети
  • Противодействие наркотикам и мошенничеству
  • Обучение и тренинги по кибергигиене
  • Просветительство населения по информационной гигиене
  • Привлечение и мотивация граждан к активной гражданской позиции

"Наша миссия состоит в том, чтобы количественно уменьшить присутствие россиян, распространяющих пропагандистские материалы, в медиапространстве и качественно учить обнаруживать и утилизировать враждебный контент. Важно заметить, что мы не занимаемся ДДОС атаками или другими действиями, требующими специальных знаний и навыков. Цель нашей образовательной программы, прежде всего, направлена на удовлетворение потребностей участников программы и удержание их интереса к инициативе проекта", — сказал Дубина.

Для того чтобы быть частью проекта, пользователям достаточно иметь мобильный телефон или компьютер и немного времени, которое пользователь готов уделить важному делу.

Задача участников — посылать жалобы на предоставленные нами посты, сервисы, ссылки и т.д. Больше жалоб — большая вероятность блокировки контента.

В рамках проекта уже активно функционируют Telegram-бот, накапливающий ссылки на источники для блокировки, Telegram-канал с публикациями этих ссылок, Viber сообщество и страницы в социальных сетях Facebook и Instagram.

Напомним, в киберполиции Украины был презентован социальный проект BRAMA. Его деятельность направлена на защиту медиапространства Украины от российской пропаганды, блокировку каналов распространения дезинформации, противоправного и запрещенного контента.

Редакция "ТиКиев" приглашает молодых художников этим летом принять участие в грантовой программе "Ты и Киев", которая направлена на поддержку молодых художников в сферах видеопродакшена, фотографии и графического дизайна.

Также мы рассказывали, что на ВДНХ в Киеве в начале осени начинается читательский сезон. Ознакомиться с программой мероприятий можно здесь.

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