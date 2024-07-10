Соціальний проєкт BRAMA — поліція залучає молодь

Презентація проєкту BRAMA. Фото: пресслужба Нацполіції

Кіберполіція залучає молодь до соціального проєкту BRAMA, який був створений для протидії дезінформації. Начальник відділу управління протидії кіберзлочинам в місті Києві — майор поліції Олег Дубіна провів низку лекцій та залучив здобувачів освіти з різних шкіл, а також вищих навальних закладів до цього проєкту.

Про це Новинам.LIVE повідомила пресслужба соцпроєкту BRAMA.

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Про проєкт BRAMA

Цей соціальний проєкт був створений за участі кіберполіції України та волонтерських організацій для протидії дезінформації та фейкам.

Олег Дубіна зазначив, що метою команди є очищення інформаційного простору від російської пропаганди та сервісів поширення дезінформації, а також знищення осередків незаконного поширення забороненого контенту.

Цілі проєкту

Знищення російських осередків в Інтернеті

Зменшення рівня булінгу та цькування в мережі

Протидія наркотикам та шахрайству

Навчання та тренінги з кібергігієни

Просвіта населення щодо інформаційної гігієни

Залучення та мотивація громадян до активної громадянської позиції

"Наша місія полягає у тому, щоб кількісно зменшити присутність росіян, що поширюють пропагандистські матеріали, у медіапросторі та якісно навчати виявляти й утилізувати ворожий контент. Важливо зауважити, що ми не займаємося ДДОС атаками або іншими діями, які потребують спеціальних знань та навичок. Вектор нашої освітньої програми перш за все спрямований на задоволення потреб учасників програми та утримання їхнього інтересу до ініціативи проєкту", — сказав Дубіна.

Для того, щоб бути частиною проєкту, користувачам достатньо мати мобільний телефон або компʼютер та трохи часу, який користувач готовий приділити для важливої справи.

Задача учасників — надсилати скарги на надані нами пости, сервіси, посилання тощо. Більше скарг — більша вірогідність блокування контенту.

У рамках проєкту вже активно функціонують Telegram-бот, що накопичує посилання на джерела для блокування, Telegram-канал з публікаціями цих посилань, Viber спільнота та сторінки у соціальних мережах Facebook та Instagram.

Нагадаємо, в кіберполіції України презентували соціальний проєкт BRAMA. Його діяльність направлена на захист медіапростору України від російської пропаганди, блокування каналів поширення дезінформації, протиправного та забороненого контенту.

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