Подоляк заявил, что Россия придет на годовщину высадки в Нормандии с танками

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: AP

Приглашение России на любое мероприятие всегда будет направлено на стимулирование агрессии и поощрение убийств. Москва приносит свой "русский мир" вместе с угрозами и танками.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter (X).

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Таким образом, Подоляк отреагировал на решение Франции пригласить Россию на годовщину высадки в Нормандии. По его мнению, некоторым хотелось бы "вернуться в сладкое довоенное время", когда Россию хоть и боялись, но активно с ней сотрудничали.

"Это не сработает. Потому что сегодня РФ сбросила все декоративные маски, повернула на лицо гримасу ненависти и хочет просто убивать, нападать, уничтожать. Поэтому любое приглашение России на любое мероприятие (встречи на высшем уровне, празднования, игры, дискуссии)) всегда направлено на стимулирование агрессии, поощрение к убийствам, максимизацию геноцидной составляющей войны», — считает Подоляк.

Скриншот из Twitter Михаила Подоляка

По мнению советника руководителя ОП, "русский мир" своими действиями демонстративно оскорбляет современную гуманистическую цивилизацию. Он призвал не приглашать представителей России на какие-либо международные мероприятия, поскольку россияне "обязательно придут с угрозами и танками".

Недавно стало известно, что российская делегация была приглашена на Международную церемонию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии. Французская организация Mission Liberation подтвердила, что пригласила русских представителей на церемонию. Однако там заявили, что не приглашали напрямую российского диктатора Владимира Путина.

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