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Подоляк заявил, что Россия придет на годовщину высадки в Нормандии с танками

20 апреля 2024 16:19
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Подоляк заявил, что Россия придет на годовщину высадки в Нормандии с танками
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: AP
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Приглашение России на любое мероприятие всегда будет направлено на стимулирование агрессии и поощрение убийств. Москва приносит свой "русский мир" вместе с угрозами и танками.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter (X).

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Таким образом, Подоляк отреагировал на решение Франции пригласить Россию на годовщину высадки в Нормандии. По его мнению, некоторым хотелось бы "вернуться в сладкое довоенное время", когда Россию хоть и боялись, но активно с ней сотрудничали.

"Это не сработает. Потому что сегодня РФ сбросила все декоративные маски, повернула на лицо гримасу ненависти и хочет просто убивать, нападать, уничтожать. Поэтому любое приглашение России на любое мероприятие (встречи на высшем уровне, празднования, игры, дискуссии)) всегда направлено на стимулирование агрессии, поощрение к убийствам, максимизацию геноцидной составляющей войны», — считает Подоляк.

Подоляк заявил, что Россия придет на годовщину высадки в Нормандии с танками - фото 1
Скриншот из Twitter Михаила Подоляка

По мнению советника руководителя ОП, "русский мир" своими действиями демонстративно оскорбляет современную гуманистическую цивилизацию. Он призвал не приглашать представителей России на какие-либо международные мероприятия, поскольку россияне "обязательно придут с угрозами и танками".

Недавно стало известно, что российская делегация была приглашена на Международную церемонию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии. Французская организация Mission Liberation подтвердила, что пригласила русских представителей на церемонию. Однако там заявили, что не приглашали напрямую российского диктатора Владимира Путина.

Ранее мы писали, что Подоляк ответил, будет ли Украина атаковать НПЗ России после критики США.

Также мы сообщали, что Подоляк рассказал, сколько снарядов требует Украина в месяц.

Офис президента
Франция
владимир путин
Михаил Подоляк
россияне
Москва

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