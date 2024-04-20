Подоляк заявив, що Росія прийде на річницю висадки у Нормандії з танками

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: AP

Запрошення Росії на будь-який захід завжди буде спрямоване на стимулювання агресії і заохочення вбивств. Москва приносить свій "русский мир" разом з погрозами і танками.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter (X).

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Таким чином Подоляк відреагував на рішення Франції запросити Росію на річницю висадки у Нормандії. На його думку, декому хотілося б "повернутися у солодкий довоєнний час", коли Росію хоч і боялися, але активно з нею співпрацювали.

"Це не спрацює. Тому що сьогодні РФ скинула усі декоративні маски, повернула на обличчя гримасу ненависті і хоче просто вбивати, нападати, знищувати. Тому будь-яке запрошення Росії на будь-який захід (зустрічі на вищому рівні, святкування, ігри, дискусії) завжди спрямоване на стимулювання агресії, заохочення до вбивств, максимізацію геноцидної складової війни", — вважає Подоляк.

Скриншот з Twitter Михайла Подоляка

На думку радника керівника ОП, "русский мир" своїми діями демонстративно ображає сучасну гуманістичну цивілізацію. Він закликав не запрошувати представників Росії на будь-які міжнародні заходи, оскільки росіяни "обов'язково прийдуть з погрозами і танками".

Нещодавно стало відомо, що російську делегацію запросили на Міжнародну церемонію на честь 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Французька організація Mission Liberation підтвердила, що російських представників запрошено на церемонію. Проте там заявили, що не запрошували безпосередньо російського диктатора Володимира Путіна.

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