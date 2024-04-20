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Подоляк заявив, що Росія прийде на річницю висадки у Нормандії з танками

20 квітня 2024 16:19
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Подоляк заявив, що Росія прийде на річницю висадки у Нормандії з танками
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: AP
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Запрошення Росії на будь-який захід завжди буде спрямоване на стимулювання агресії і заохочення вбивств. Москва приносить свій "русский мир" разом з погрозами і танками.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter (X).

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Таким чином Подоляк відреагував на рішення Франції запросити Росію на річницю висадки у Нормандії. На його думку, декому хотілося б "повернутися у солодкий довоєнний час", коли Росію хоч і боялися, але активно з нею співпрацювали.

"Це не спрацює. Тому що сьогодні РФ скинула усі декоративні маски, повернула на обличчя гримасу ненависті і хоче просто вбивати, нападати, знищувати. Тому будь-яке запрошення Росії на будь-який захід (зустрічі на вищому рівні, святкування, ігри, дискусії) завжди спрямоване на стимулювання агресії, заохочення до вбивств, максимізацію геноцидної складової війни", — вважає Подоляк.

Подоляк заявив, що Росія прийде на річницю висадки у Нормандії з танками - фото 1
Скриншот з Twitter Михайла Подоляка

На думку радника керівника ОП, "русский мир" своїми діями демонстративно ображає сучасну гуманістичну цивілізацію. Він закликав не запрошувати представників Росії на будь-які міжнародні заходи, оскільки росіяни "обов'язково прийдуть з погрозами і танками".

Нещодавно стало відомо, що російську делегацію запросили на Міжнародну церемонію на честь 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Французька організація Mission Liberation підтвердила, що російських представників запрошено на церемонію. Проте там заявили, що не запрошували безпосередньо російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше ми писали, що Подоляк відповів, чи буде Україна атакувати НПЗ Росії після критики США.

Також ми повідомляли, що Подоляк розповів, скільки снарядів потребує Україна на місяць.

Офіс президента
Франція
володимир путін
Михайло Подоляк
росіяни
Москва

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