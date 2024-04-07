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Подоляк розповів, скільки снарядів потребує Україна в місяць

7 квітня 2024 05:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Подоляк розповів, скільки снарядів потребує Україна в місяць
Радник глави ОП Михайло Подоляк. Фото: Віталій Носач / РБК-Україна
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що в місяць бійцям Збройних сил потрібно близько 150-200 тисяч снарядів. Цю зброю шукає не лише наша країна, а й інші держави.

Про це Михайло Подоляк розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Ми-Україна" в суботу, 6 квітня.

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Радник ОП зазначив, що не лише Україна намагається знайти снаряди на фронт, до того ж крім ініціативи Чехії та ЄС, боєприпаси шукають й інші держави, які для цього роблять все.

"В місяць нам необхідно мінімум 150-200 тисяч снарядів калібру 155 мм. Безумовно, на глобальному ринку ці снаряди шукають, виробляють і будуть збільшувати виробництво європейські країни", — наголосив Подоляк.

Нагадаємо, що військовий ЗСУ розповів, чим на передовій компенсують нестачу снарядів. Своєю чергою газета The New York Times розповіла, яку загрозу для України несе дефіцит боєприпасів.

Також в Нідерландах заявили, що роблять все для якнайшвидшої передачі Україні боєприпасів. Крім того, про наміри передати нашій країні тисячі боєприпасів заявила Греція.

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