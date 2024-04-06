Нідерланди заявили, що роблять все для якнайшвидшої передачі Україні боєприпасів
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що країна робить все для якнайшвидшої передачі Україні боєприпасів. За її словами, особливо йдеться про калібр 155 міліметрів.
Про це Кайса Оллонгрен сказала в інтерв’ю "Укрінформу" в Гаазі у суботу, 6 квітня.
Допомога Україні від Нідерландів
"Воює Україна, але це війна за свободу, демократію, верховенство права та проти незаконної агресії. І саме тому ми готові підтримувати Україну, і саме тому ми робимо все можливе, щоб якомога швидше доставити туди боєприпаси, особливо калібру 155 міліметрів. Ми дуже наполегливо працюємо над цим", — наголосила Оллонгрен.
За її словами, в Нідерландах дуже добре знають про скрутну ситуацію на фронті. Оллонгрен зазначила, що військовим не вистачає боєприпасів.
"Але я думаю, що ми цього досягнемо. Я розумію і важливість протиповітряної оборони, оскільки Росія змогла використати велику кількість ракет, безпілотників, а також авіаційних бомб, від яких Україні доводиться захищати свої міста, своїх громадян і свою критичну інфраструктуру", — додала вона.
Нагадаємо, Збройні сили України знаходяться в положенні, де вони мають економити кожен артилерійський снаряд та міну. Причиною цьому є труднощі з отриманням військової підтримки від США.
Також міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що не виключає введення військ в Україну у довгостроковій перспективі. Наразі таких планів немає, але для швидшої поразки Росії, це цілком ймовірно.
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