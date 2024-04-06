Нідерланди заявили, що роблять все для якнайшвидшої передачі Україні боєприпасів

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. Фото: скриншот

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що країна робить все для якнайшвидшої передачі Україні боєприпасів. За її словами, особливо йдеться про калібр 155 міліметрів.

Про це Кайса Оллонгрен сказала в інтерв’ю "Укрінформу" в Гаазі у суботу, 6 квітня.

Читайте також:

Допомога Україні від Нідерландів

"Воює Україна, але це війна за свободу, демократію, верховенство права та проти незаконної агресії. І саме тому ми готові підтримувати Україну, і саме тому ми робимо все можливе, щоб якомога швидше доставити туди боєприпаси, особливо калібру 155 міліметрів. Ми дуже наполегливо працюємо над цим", — наголосила Оллонгрен.

За її словами, в Нідерландах дуже добре знають про скрутну ситуацію на фронті. Оллонгрен зазначила, що військовим не вистачає боєприпасів.

"Але я думаю, що ми цього досягнемо. Я розумію і важливість протиповітряної оборони, оскільки Росія змогла використати велику кількість ракет, безпілотників, а також авіаційних бомб, від яких Україні доводиться захищати свої міста, своїх громадян і свою критичну інфраструктуру", — додала вона.

Нагадаємо, Збройні сили України знаходяться в положенні, де вони мають економити кожен артилерійський снаряд та міну. Причиною цьому є труднощі з отриманням військової підтримки від США.

Також міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що не виключає введення військ в Україну у довгостроковій перспективі. Наразі таких планів немає, але для швидшої поразки Росії, це цілком ймовірно.