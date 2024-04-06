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Нидерланды заявили, что делают все для как можно быстрой передачи Украине боеприпасов

6 апреля 2024 14:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нидерланды заявили, что делают все для как можно быстрой передачи Украине боеприпасов
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна делает все для как можно быстрой передачи Украине боеприпасов. По ее словам, особенно речь идет о калибре 155 миллиметров.

Об этом Кайса Оллонгрен сказала в интервью "Укринформу" в Гааге в субботу, 6 апреля.

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"Воюет Украина, но это война за свободу, демократию, верховенство права и против незаконной агрессии. И именно поэтому мы готовы поддерживать Украину, и именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее доставить туда боеприпасы, особенно калибра 155 миллиметров. Мы очень упорно работаем над этим", — подчеркнула Оллонгрен.

По ее словам, в Нидерландах очень хорошо знают о затруднительной ситуации на фронте. Оллонгрен отметила, что военным не хватает боеприпасов.

"Но я думаю, что мы этого достигнем. Я понимаю и важность противовоздушной обороны, поскольку Россия смогла использовать большое количество ракет, беспилотников, а также авиационных бомб, от которых Украине приходится защищать свои города, своих граждан и свою критическую инфраструктуру", — добавила она.

Напомним, Вооруженные силы Украины находятся в положении, где они должны экономить каждый артиллерийский снаряд и мину. Причиной этому являются проблемы с получением военной поддержки от США.

Также министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что не исключает ввода войск в Украину в долгосрочной перспективе. Пока таких планов нет, но для более быстрого поражения России это вполне вероятно.

война
Минобороны
ВСУ
Нидерланды
военная помощь
Украина
боеприпасы

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