Нидерланды заявили, что делают все для как можно быстрой передачи Украине боеприпасов
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна делает все для как можно быстрой передачи Украине боеприпасов. По ее словам, особенно речь идет о калибре 155 миллиметров.
Об этом Кайса Оллонгрен сказала в интервью "Укринформу" в Гааге в субботу, 6 апреля.
Помощь Украине от Нидерландов
"Воюет Украина, но это война за свободу, демократию, верховенство права и против незаконной агрессии. И именно поэтому мы готовы поддерживать Украину, и именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее доставить туда боеприпасы, особенно калибра 155 миллиметров. Мы очень упорно работаем над этим", — подчеркнула Оллонгрен.
По ее словам, в Нидерландах очень хорошо знают о затруднительной ситуации на фронте. Оллонгрен отметила, что военным не хватает боеприпасов.
"Но я думаю, что мы этого достигнем. Я понимаю и важность противовоздушной обороны, поскольку Россия смогла использовать большое количество ракет, беспилотников, а также авиационных бомб, от которых Украине приходится защищать свои города, своих граждан и свою критическую инфраструктуру", — добавила она.
Напомним, Вооруженные силы Украины находятся в положении, где они должны экономить каждый артиллерийский снаряд и мину. Причиной этому являются проблемы с получением военной поддержки от США.
Также министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что не исключает ввода войск в Украину в долгосрочной перспективе. Пока таких планов нет, но для более быстрого поражения России это вполне вероятно.
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