Подоляк рассказал, во скольки снарядах нуждается Украина в месяц

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: Виталий Носач / РБК-Украина

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в месяц бойцам Вооруженных сил нужно около 150-200 тысяч снарядов. Это оружие ищет не только наша страна, но и другие государства.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" на телеканале "Мы-Украина" в субботу, 6 апреля.

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Советник ОП отметил, что не только Украина пытается найти снаряды на фронт, к тому же, кроме инициативы Чехии и ЕС, боеприпасы ищут и другие государства, которые для этого делают все.

"В месяц нам необходимо минимум 150-200 тысяч снарядов калибра 155 мм. Безусловно, на глобальном рынке эти снаряды ищут, производят и будут увеличивать производство европейские страны", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, что военный ВСУ рассказал, чем на передовой компенсируют нехватку снарядов. В свою очередь газета The New York Times рассказала, какую угрозу для Украины несет дефицит боеприпасов.

Также в Нидерландах заявили, что делают все для скорейшей передачи Украине боеприпасов. Кроме того, о намерениях передать нашей стране тысячи боеприпасов заявила Греция.