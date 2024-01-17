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Южная Корея ввела санкции против кораблей, связанных с ядерной программой КНДР

17 января 2024 09:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Южная Корея ввела санкции против кораблей, связанных с ядерной программой КНДР
Ким Чен Ын на балконе своего дворца. Фото: Garivo
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Южная Корея ввела санкции против двух человек, трех организаций и 11 кораблей, связанных с ядерной и ракетной программами Северной Кореи. Объявление о санкциях произошло через несколько дней после того, как Корейская народно-демократическая республика запустила новую твердотопливную гиперзвуковую ракету средней дальности.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Южной Кореи в среду, сообщает Reuters.

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Объявление о санкциях произошло через несколько дней после того, как Северная Корея запустила новую твердотопливную гиперзвуковую ракету средней дальности. Южная Корея и Соединенные Штаты осудили этот жест как серьезное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Также Пхеньян ликвидировал некоторые государственные учреждения, занимавшиеся межкорейскими связями, и объявил Южную Корею отдельным враждебным государством.

Согласно заявлениям МИД Южной Кореи, новые объекты в санкционном списке были в основном вовлечены в незаконную контрабанду энергии на море.

Кризис в ООН

Столкнувшись с затянувшимся кризисом в ООН, Сеул ввел санкции против Пхеньяна частично самостоятельно, а частично вместе с Вашингтоном и Токио, стремясь сжать источники финансирования ядерной и ракетной программы КНДР.

Также Вооруженные силы Южной Кореи заявили в среду, что ее военно-морские подразделения провели трехдневные совместные морские учения с войсками США и Японии с участием американского авианосца Carl Vinson, чтобы улучшить свой ответ на угрозы Северной Кореи.

Ранее мы сообщали, что Северная Корея передала России один миллион артиллерийских боеприпасов. Таким образом, Российская Федерация компенсирует дефицит снарядов собственного производства.

Напоминаем, что не исключается тот факт, что россияне могли делегировать Северной Корее часть производства своих баллистических ракет. К примеру, их ракета KN-23 является копией российского "Искандера".

санкции
корабль
КНДР
ядерное оружие
Южная Корея

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