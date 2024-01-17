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Південна Корея ввела санкції проти кораблів, пов’язаних з ядерною програмою КНДР

17 січня 2024 09:11
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Павло Зінченко
редактор
Південна Корея ввела санкції проти кораблів, пов’язаних з ядерною програмою КНДР
Кім Чен Ин на балконі свого палацу. Фото: Garivo
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Південна Корея запровадила санкції проти двох осіб, трьох організацій і 11 кораблів, пов’язаних з ядерною та ракетною програмами Північної Кореї. Оголошення про санкції відбулося через кілька днів після того, як Корейська народно демократична республіка запустила нову твердопаливну гіперзвукову ракету середньої дальності

Про це повідомило міністерство закордонних справ Південної Кореї у середу, повідомляє Reuters.

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Оголошення про санкції відбулося через кілька днів після того, як Північна Корея запустила нову твердопаливну гіперзвукову ракету середньої дальності. Південна Корея та Сполучені Штати засудили цей жест, як серйозне порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Також Пхеньян ліквідував деякі державні установи, що займалися міжкорейськими зв’язками, і оголосив Південну Корею окремою ворожою державою.

Згідно з заявами МЗС Південної Кореї, нові об'єкти у санкційному списку були в основному залучені до незаконної контрабанди енергії на морі.

Криза в ООН

Зіткнувшись із затягнутою кризою в ООН, Сеул запровадив санкції проти Пхеньяна частково самостійно, а частково разом з Вашингтоном і Токіо, прагнучи стиснути джерела фінансування ядерної і ракетної програми КНДР.

Також Збройні сили Південної Кореї заявили в середу, що її військово-морські підрозділи провели триденні спільні морські навчання з військами США та Японії за участю американського авіаносця Carl Vinson, щоб покращити свою відповідь на загрози Північної Кореї.

Раніше ми повідомляли, що Північна Корея передала Росії один мільйон артилерійських боєприпасів. Таким чином Російська Федерація компенсує дефіцит снарядів власного виробництва.

Нагадуємо, що не виключається той факт, що росіяни могли делегувати Північній Кореї частину виробництва своїх балістичних ракет. Наприклад, їх ракета KN-23 є копією російського "Іскандера".

санкції
корабель
КНДР
ядерна зброя
Південна Корея

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