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Южная Корея вызывает российского посла из-за высказываний Захаровой, — Reuters

4 февраля 2024 13:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Южная Корея вызывает российского посла из-за высказываний Захаровой, — Reuters
Представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Южная Корея вызвала российских дипломатов в воскресенье, 4 февраля. Причиной этому стала критика РФ президента Юн Сок Йоля за высказывания о планах Северной Кореи создать арсенал ядерного оружия.

Об этом пишет Reuters.

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"Северокорейский режим проходит через огонь и воду исключительно ради сохранения своего наследственного тоталитарного режима, при этом откровенно игнорируя международное право и резолюции Совета Безопасности ООН, торгуя оружием с Россией", — заявил президент страны.

В ответ заместитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания Юна "откровенно пристрастными", а риторику Южной Кореи — "провокативной".

В Южной Корее ответили, что реакция РФ на высказывания Юна окажет негативное влияние на отношения между странами.

"Заместитель министра Чун заявил, что очень жаль, что Россия игнорирует правду и безоговорочно защищает Северную Корею, критикуя высказывания лидера в чрезвычайно грубой форме, и подчеркнул, что это лишь усугубит корейско-российские отношения", — говорится в материале.

Напомним, что в Северной Корее заявили, что испытывают подводный дрон, который может нести ядерное оружие. Такие испытания назвали "ответом" на состоявшиеся на этой неделе совместные учения Южной Кореи, США и Японии.

Также мы писали, что КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет у восточного побережья страны. Во второй раз через неделю КНДР выпустила свои ракеты после испытаний воздушного оружия Pulhwasal-3-31.

МИД
КНДР
ядерное оружие
Южная Корея
Россия

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