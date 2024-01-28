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КНДР вдруге за тиждень здійснила пуски крилатих ракет у бік Японського моря

28 січня 2024 14:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
КНДР вдруге за тиждень здійснила пуски крилатих ракет у бік Японського моря
Крилата ракета КНДР. Ілюстративне фото: KCNA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Північна Корея сьогодні, 28 січня, провела запуск кількох крилатих ракет поблизу східного узбережжя країни. Це вже вдруге за тиждень КНДР випускає свої ракети, після випробувань повітряної зброї Pulhwasal-3−31.

Про це повідомив Об'єднаний комітет очільників штабів Південної Кореї.

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Як вказують в південнокорейському комітеті, КНДР здійснила пуск "неідентифікованих крилатих ракет", в неділю, о 08:00 ранку біля східного узбережжя.

Також військові Південної Кореї підкреслили, що вся інформація про даний тип озброєння "ретельно аналізується розвідувальними службами Південної Кореї та США".

Аналітики та офіційні особи переконані, що Північна Корея продовжить і, ймовірно, збільшить кількість подібних запусків. Метою таких дій є провокація після того, як Пхеньян досяг успіхів у розробці балістичних ракет, зміцнив співпрацю з Росією і Китаєм і відмовився від возз'єднання з Південною Кореєю.

Нагадаємо, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Північна Корея намагається створити балістичні ракети, які матимуть дальній радіус дії. Таким чином країна і далі продовжуватиме розвивати передові можливості у військовій галузі.

Додамо, офіційний Будапешт не засудив постачання Північною Кореєю зброї для Росії, щоб та мала змогу вести війну проти України. Раніше з таким осудом виступили інші країни Європейського Союзу.

КНДР
Південна Корея
море
ракети

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