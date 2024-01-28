КНДР второй раз за неделю осуществила пуски крылатых ракет в сторону Японского моря

Крылатая ракета КНДР. Иллюстративное фото: KCNA

Северная Корея сегодня, 28 января, произвела запуск нескольких крылатых ракет возле восточного побережья страны. Это уже второй раз за неделю КНДР выпускает свои ракеты после испытаний воздушного оружия Pulhwasal-3-31.

Об этом сообщил Объединенный комитет глав штабов Южной Кореи.

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Как указывают в южнокорейском комитете, КНДР осуществила пуск "неидентифицированных крылатых ракет" в воскресенье, в 08:00 утра, у восточного побережья.

Также военные Южной Кореи подчеркнули, что вся информация о данном типе вооружения "тщательно анализируется разведывательными службами Южной Кореи и США".

Аналитики и официальные лица уверены, что Северная Корея продолжит и, вероятно, увеличит количество подобных запусков. Целью таких действий является провокация после того, как Пхеньян добился успехов в разработке баллистических ракет, укрепил сотрудничество с Россией и Китаем и отказался от воссоединения с Южной Кореей.

Напомним, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Северная Корея пытается создать баллистические ракеты, которые будут иметь дальний радиус действия. Таким образом, страна и дальше будет продолжать развивать передовые возможности в военной отрасли.

Добавим, официальный Будапешт не осудил снабжение Северной Кореей оружия для России, чтобы та имела возможность вести войну против Украины. Ранее с таким осуждением выступили другие страны Европейского союза.