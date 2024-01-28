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КНДР второй раз за неделю осуществила пуски крылатых ракет в сторону Японского моря

28 января 2024 14:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
КНДР второй раз за неделю осуществила пуски крылатых ракет в сторону Японского моря
Крылатая ракета КНДР. Иллюстративное фото: KCNA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Северная Корея сегодня, 28 января, произвела запуск нескольких крылатых ракет возле восточного побережья страны. Это уже второй раз за неделю КНДР выпускает свои ракеты после испытаний воздушного оружия Pulhwasal-3-31.

Об этом сообщил Объединенный комитет глав штабов Южной Кореи.

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Как указывают в южнокорейском комитете, КНДР осуществила пуск "неидентифицированных крылатых ракет" в воскресенье, в 08:00 утра, у восточного побережья.

Также военные Южной Кореи подчеркнули, что вся информация о данном типе вооружения "тщательно анализируется разведывательными службами Южной Кореи и США".

Аналитики и официальные лица уверены, что Северная Корея продолжит и, вероятно, увеличит количество подобных запусков. Целью таких действий является провокация после того, как Пхеньян добился успехов в разработке баллистических ракет, укрепил сотрудничество с Россией и Китаем и отказался от воссоединения с Южной Кореей.

Напомним, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Северная Корея пытается создать баллистические ракеты, которые будут иметь дальний радиус действия. Таким образом, страна и дальше будет продолжать развивать передовые возможности в военной отрасли.

Добавим, официальный Будапешт не осудил снабжение Северной Кореей оружия для России, чтобы та имела возможность вести войну против Украины. Ранее с таким осуждением выступили другие страны Европейского союза.

КНДР
Южная Корея
море
ракеты

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