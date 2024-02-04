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Південна Корея викликає російського посла через висловлювання Захарової, — Reuters

4 лютого 2024 13:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Південна Корея викликає російського посла через висловлювання Захарової, — Reuters
Речниця МЗС РФ Марія Захарова. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Південна Корея викликала російських дипломатів у неділю, 4 лютого. Причиною цьому стала критика РФ президента Юн Сок Йоля за висловлювання про плани Північної Кореї створити арсенал ядерної зброї.

Про це пише Reuters.

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"Північнокорейський режим проходить крізь вогонь і воду виключно заради збереження свого спадкового тоталітарного режиму, при цьому відверто ігноруючи міжнародне право і резолюції Ради Безпеки ООН, торгуючи зброєю з Росією", — заявив президент країни.

Натомість речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала висловлювання Юна "відверто упередженими", а риторику Південної Кореї — "провокативною".

У Південній Кореї відповіли, що реакція РФ на висловлювання Юна матиме негативний вплив на відносини між країнами.

 "Заступник міністра Чун заявив, що дуже шкода, що Росія ігнорує правду і беззастережно захищає Північну Корею, критикуючи висловлювання лідера в надзвичайно грубій формі, і підкреслив, що це лише погіршить корейсько-російські відносини", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що у Північній Кореї заявили, що випробовують підводного дрона, який може нести ядерну зброю. Такі випробування назвали "відповіддю" на спільні навчання Південної Кореї, США і Японії, що відбулися цього тижня.

Також ми писали, що КНДР провела запуск кількох крилатих ракет поблизу східного узбережжя країни. Вдруге за тиждень КНДР випустила свої ракети після випробувань повітряної зброї Pulhwasal-3−31.

МЗС
КНДР
ядерна зброя
Південна Корея
Росія

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