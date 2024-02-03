Южная Корея отозвала посла РФ из-за ядерного оружия КНДР — детали

Посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев. Фото: росСМИ

Министерство иностранных дел Южной Кореи в субботу, 3 февраля, отозвало российского посла Георгия Зиновьева. Это произошло на фоне осуждения Москвой недавнего выражения мнения президента Южной Кореи Юн Сок Йоля относительно стремления КНДР к созданию ядерного вооружения.

Об этом в субботу, 3 февраля, сообщает Reuters.

Читайте также:

Южная Корея недовольна высказываниями России

Заместитель главы МИД Южной Кореи Чон Бен Вон пригласил Георгия Зиновьева, посла России, чтобы выразить свое недовольство по поводу реакции России на заявления Юна, подчеркнув, что это будет иметь негативные последствия для двусторонних связей.

"Чон подчеркнул свое разочарование по поводу того, что Россия отвергает факты и безусловно поддерживает Северную Корею, критикуя высказывания южнокорейского лидера в крайне резкой манере, что, по его словам, только ухудшит отношения между Кореей и Россией", — отмечается в пресс-релизе министерства.

Reuters отмечает, что 31 января Юн выразил свое осуждение разработок Пхеньяном ядерного оружия. В ответ представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала его высказывание как "предубежденное".

Напомним, что в Северной Корее заявили, что испытывают подводный дрон, который может нести ядерное оружие. Такие испытания назвали "ответом" на состоявшиеся на этой неделе совместные учения Южной Кореи, США и Японии.

Кроме того, Северная Корея планирует запустить три новых спутника-шпиона, создать военные БпЛА и увеличить свой ядерный арсенал в 2024 году. По словам лидера КНДР Ким Чен Ына, "политика США делает войну неизбежной".