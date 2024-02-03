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Південна Корея відкликала посла РФ через ядерну зброю КНДР — деталі

3 лютого 2024 20:41
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Південна Корея відкликала посла РФ через ядерну зброю КНДР — деталі
Посол РФ у Південній Кореї Георгій Зінов'єв. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство закордонних справ Південної Кореї у суботу, 3 лютого, відкликало російського посла Георгія Зінов'єва. Це сталося на тлі засудження Москвою нещодавнього висловлювання думки президента Південної Кореї Юн Сок Йоля щодо прагнення КНДР до створення ядерного озброєння.

Про це у суботу, 3 лютого, повідомляє Reuters.

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Південна Корея незадоволена висловлюваннями Росії

Заступник глави МЗС Південної Кореї Чон Бен Вон запросив Георгія Зінов'єва, посла Росії, щоб висловити своє невдоволення щодо реакції Росії на заяви Юна, наголосивши, що це матиме негативні наслідки для двосторонніх зв'язків.

"Чон підкреслив своє розчарування з приводу того, що Росія відкидає факти і безумовно підтримує Північну Корею, критикуючи висловлювання південнокорейського лідера у вкрай різкій манері, що, за його словами, лише погіршить відносини між Кореєю та Росією", — наголошується в пресрелізі міністерства.

Reuters зазначає, що 31 січня Юн висловив свій осуд розробок Пхеньяном ядерної зброї. У відповідь представник МЗС Росії Марія Захарова схарактеризувати його висловлювання як "упереджені".

Нагадаємо, що в Північній Кореї заявили, що зазнають підводного дрона, який може нести ядерну зброю. Такі випробування назвали "відповіддю" на спільні навчання Південної Кореї, США і Японії, що відбулися цього тижня.

Крім того, Північна Корея планує запустити три нові супутники-шпигуни, створити військові БпЛА і збільшити свій ядерний арсенал у 2024 році. За словами лідера КНДР Кім Чен Ина, "політика США робить війну неминучою".

посол
КНДР
ядерна зброя
Південна Корея
політики
ядерна небезпека
Росія

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