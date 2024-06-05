Юг Польши затопило из-за ливней — более 1,3 тысячи вызовов о помощи

Последствия непогоды на юге Польши. Фото: Ярек Прашкевич/PAP

Из-за обильных ливней в юго-восточных регионах Польши многие населенные пункты оказались под водой. Пожарная служба страны заявила о более чем 1,3 тысячи вызовов о помощи в результате сильных осадков.

Об этом сообщает TVN24 во вторник, 4 июня.

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По данным издания, больше всего было вызовов спасателей в Силезском (996), Малопольском (250) и Подкарпатском воеводствах (30), расположенных на юге Польши.

Дом возле затопленной дороги в Галцнове. Фото: Ярек Прашкевич/PAP

Из-за сложной метеорологической ситуации в шести воеводствах юга и востока Польши введена повышенная готовность войск терробороны к противокризисным задачам.

Наводнение в Ойцуве в Малопольще. Фото: PAP/Art Service

В городе Бельско-Бяла Силезского воеводства ситуация самая плохая, ведь там за день выпало 127,4 литра воды на квадратный метр. Целые участки затоплены, в некоторых школах и детских садах отменены занятия.

Из-за непогоды на юге страны наблюдается усложнение движения поездов.

Наводнение в Зеленках в Малопольще. Фото: PAP/Art Service

В настоящее время спасатели работают над ликвидацией последствий непогоды, откачивая воду из затопленных домов, укрепляя берега рек, в которых поднялся уровень воды.

Последствия урагана в Украине

Напомним, что на Буковине тоже прошлась буря во вторник, 4 июня, в результате чего повалены деревья на проезжих частях Черновцов и в жилом секторе. В то же время, жители 26 населенных пунктов сидят без света.

Также мощное ненастье прошлось по Киеву 4 июня. Из-за грозовой бури затопило трамвайные пути на Оболони и Автозаводскую улицу.