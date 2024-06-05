Південь Польщі затопило через зливи — понад 1,3 тисячі викликів про допомогу

Наслідки негоди на півдні Польщі. Фото: Ярек Прашкевич/PAP

Через рясні зливи у південно-східних регіонах Польщі чимало населених пунктів опинилися під водою. Пожежна служба країни заявила про понад 1,3 тисячі викликів про допомогу, внаслідок сильних опадів.

Про це повідомляє TVN24 у вівторок, 4 червня.

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За даними видання, найбільше було викликів рятувальників Сілезькому (996), Малопольському (250) та Підкарпатському воєводствах (30), які розташовані на півдні Польщі.

Будинок біля затопленої дороги в Галцнові. Фото: Ярек Прашкевич/PAP

Через складну метеорологічну ситуацію в шести воєводствах півдня і сходу Польщі запроваджено підвищену готовність військ тероборони до протикризових завдань.

Повінь в Ойцуві в Малопольщі. Фото: PAP/Art Service

У місті Бєльсько-Бяла Сілезького воєводства ситуація є найгіршою, адже там за день випало 127,4 літра води на квадратний метр. Цілі дільниці затоплено, у деяких школах та дитячих садках скасовані заняття.

Через негоду на півдні країни спостерігається ускладнення руху поїздів.

Повінь у Зєльонках у Малопольщі. Фото: PAP/Art Service

Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків негоди, відкачуючи воду із затоплених будинків, укріплюючи береги рік, в яких піднявся рівень води.

Наслідки буревію в Україні

Нагадаємо, що на Буковині теж пройшлася буря у вівторок, 4 червня, внаслідок чого повалені дерева на проїжджих частинах Чернівців та в житловому секторі. Водночас мешканці 26 населених пунктів сидять без світла.

Також потужна негода пройшлася Києвом 4 червня. Через грозову бурю затопило трамвайні колії на Оболоні та вулицю Автозаводську.