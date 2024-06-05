Південь Польщі затопило через зливи — понад 1,3 тисячі викликів про допомогу

Південь Польщі пішов під воду через зливи — понад 1,3 тисячі викликів про допомогу
Через рясні зливи у південно-східних регіонах Польщі чимало населених пунктів опинилися під водою. Пожежна служба країни заявила про понад 1,3 тисячі викликів про допомогу, внаслідок сильних опадів.
Про це повідомляє TVN24 у вівторок, 4 червня.
Наслідки затоплення в Польщі
За даними видання, найбільше було викликів рятувальників Сілезькому (996), Малопольському (250) та Підкарпатському воєводствах (30), які розташовані на півдні Польщі.
Через складну метеорологічну ситуацію в шести воєводствах півдня і сходу Польщі запроваджено підвищену готовність військ тероборони до протикризових завдань.
У місті Бєльсько-Бяла Сілезького воєводства ситуація є найгіршою, адже там за день випало 127,4 літра води на квадратний метр. Цілі дільниці затоплено, у деяких школах та дитячих садках скасовані заняття.
Через негоду на півдні країни спостерігається ускладнення руху поїздів.
Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків негоди, відкачуючи воду із затоплених будинків, укріплюючи береги рік, в яких піднявся рівень води.
Наслідки буревію в Україні
Нагадаємо, що на Буковині теж пройшлася буря у вівторок, 4 червня, внаслідок чого повалені дерева на проїжджих частинах Чернівців та в житловому секторі. Водночас мешканці 26 населених пунктів сидять без світла.
Також потужна негода пройшлася Києвом 4 червня. Через грозову бурю затопило трамвайні колії на Оболоні та вулицю Автозаводську.
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