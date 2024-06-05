Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Південь Польщі пішов під воду через зливи — понад 1,3 тисячі викликів про допомогу arrow

Південь Польщі пішов під воду через зливи — понад 1,3 тисячі викликів про допомогу

5 червня 2024 07:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Південь Польщі затопило через зливи — понад 1,3 тисячі викликів про допомогу
Наслідки негоди на півдні Польщі. Фото: Ярек Прашкевич/PAP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Через рясні зливи у південно-східних регіонах Польщі чимало населених пунктів опинилися під водою. Пожежна служба країни заявила про понад 1,3 тисячі викликів про допомогу, внаслідок сильних опадів.

Про це повідомляє TVN24 у вівторок, 4 червня. 

Читайте також:

Наслідки затоплення в Польщі

За даними видання, найбільше було викликів рятувальників Сілезькому (996), Малопольському (250) та Підкарпатському воєводствах (30), які розташовані на півдні Польщі.

Наслідки негоди в Польщі
Будинок біля затопленої дороги в Галцнові. Фото: Ярек Прашкевич/PAP

Через складну метеорологічну ситуацію в шести воєводствах півдня і сходу Польщі запроваджено підвищену готовність військ тероборони до протикризових завдань.

Затоплення півдня Польщі
Повінь в Ойцуві в Малопольщі. Фото: PAP/Art Service

У місті Бєльсько-Бяла Сілезького воєводства ситуація є найгіршою, адже там за день випало 127,4 літра води на квадратний метр. Цілі дільниці затоплено, у деяких школах та дитячих садках скасовані заняття.

Через негоду на півдні країни спостерігається ускладнення руху поїздів.

Рятувальники допомагають людям внаслідок негоди в Польщі
Повінь у Зєльонках у Малопольщі. Фото: PAP/Art Service

Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків негоди, відкачуючи воду із затоплених будинків, укріплюючи береги рік, в яких піднявся рівень води.

Наслідки буревію в Україні

Нагадаємо, що на Буковині теж пройшлася буря у вівторок, 4 червня, внаслідок чого повалені дерева на проїжджих частинах Чернівців та в житловому секторі. Водночас мешканці 26 населених пунктів сидять без світла.

Також потужна негода пройшлася Києвом 4 червня. Через грозову бурю затопило трамвайні колії на Оболоні та вулицю Автозаводську.

негода
вода
допомога
рятувальники
Польща
вітер
небезпека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня