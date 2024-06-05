Потужна грозова буря на Буковині — близько 16 тисяч мешканців без світла

Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки бурі на Буковині. Фото: facebook.com/DSNSCV

Потужна буря пройшлася Чернівецькою областю. Внаслідок негоди повалені дерева на проїжджих частинах Чернівців та в житловому секторі. Також близько 16 тисяч мешканців залишились без електрики.

Відповідні фото показали в обласній Державній службі з надзвичайних ситуацій у вівторок, 4 червня.

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"4 червня внаслідок погіршення погодних умов у вигляді грозового дощу з градом та посилення вітру по м. Чернівці спричинило повалення дерев на проїжджі частини міста та у житловому секторі", — розповіли рятувальники.

Рятувальник ДСНС ліквідовують наслідки бурі на Буковині. Фото: facebook.com/DSNSCV

Рятувальник ДСНС ліквідовують наслідки бурі на Буковині. Фото: facebook.com/DSNSCV

Рятувальник ДСНС ліквідовують наслідки бурі на Буковині. Фото: facebook.com/DSNSCV

Рятувальник ДСНС ліквідовують наслідки бурі на Буковині. Фото: facebook.com/DSNSCV

Рятувальник ДСНС ліквідовують наслідки бурі на Буковині. Фото: facebook.com/DSNSCV

Рятувальник ДСНС ліквідовують наслідки бурі на Буковині. Фото: facebook.com/DSNSCV

Рятувальник ДСНС ліквідовують наслідки бурі на Буковині. Фото: facebook.com/DSNSCV

Натомість у АТ "Чернівціобленерго" повідомили, що мешканці 26 населених пунктів залишились без світла.

"Унаслідок негоди, яка пройшлася Буковиною, станом на 18:30 знеструмлено у Вижницькій, Глибоцькій, Сторожинецькій, Хотинській, Путильській, Новоселицькій дільницях та у місті Чернівці 12 високовольтних ліній 10 кВ, загалом 26 населених пунктів та 15 970 споживачів", — зазначили енергетики.

Вони додали, що наразі тривають ремонтні роботи з відновлення електропостачання.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "АТ "Чернівціобленерго"

Нагадаємо, що також потужна злива прокотилася Києвом у вівторок, 4 червня. Через грозову бурю затопило трамвайні колії на Оболоні та вулицю Автозаводську.

Також за прогнозом синоптиків, гроза дошкулятиме мешканцям і гостям столиці і в середу, 5 червня. Фахівці попереджають про небезпеку.