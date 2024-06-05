Мощная грозовая буря на Буковине — около 16 тысяч жителей без света

На Буковине буря наделала страшную беду — спасатели показали последствия
Мощная буря прошлась по Черновицкой области. В результате непогоды повалены деревья на проезжих частях Черновцов и в жилом секторе. Также около 16 тысяч жителей остались без электричества.
Соответствующие фото показали в областной Государственной службе по чрезвычайным ситуациям во вторник, 4 июня.
Последствия непогоды на Буковине
"4 июня в результате ухудшения погодных условий в виде грозового дождя с градом и усиления ветра по г. Черновцы повлекло свержение деревьев на проезжей части города и в жилом секторе", — рассказали спасатели.
В АО "Черновцыоблэнерго" сообщили, что жители 26 населенных пунктов остались без света.
"В результате непогоды, которая прошла Буковиной, по состоянию на 18:30 обесточено в Вижницком, Глубокском, Сторожинецком, Хотинском, Путильском, Новоселицком участках и в городе Черновцы 12 высоковольтных линий 10 кВ, всего 26 населенных пунктов и 15 970 потребителей", — отметили энергетики.
Они добавили, что в настоящее время ведутся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.
Напомним, что также мощный ливень прокатился по Киеву во вторник, 4 июня. Из-за грозовой бури затопило трамвайные пути на Оболони и улицу Автозаводскую.
Также по прогнозу синоптиков, гроза будет донимать жителей и гостей столицы и в среду, 5 июня. Специалисты предупреждают об опасности.
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