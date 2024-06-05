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На Буковине буря наделала страшную беду — спасатели показали последствия

5 июня 2024 04:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мощная грозовая буря на Буковине — около 16 тысяч жителей без света
Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия бури на Буковине. Фото: facebook.com/DSNSCV
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мощная буря прошлась по Черновицкой области. В результате непогоды повалены деревья на проезжих частях Черновцов и в жилом секторе. Также около 16 тысяч жителей остались без электричества.

Соответствующие фото показали в областной Государственной службе по чрезвычайным ситуациям во вторник, 4 июня.

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Последствия непогоды на Буковине

"4 июня в результате ухудшения погодных условий в виде грозового дождя с градом и усиления ветра по г. Черновцы повлекло свержение деревьев на проезжей части города и в жилом секторе", — рассказали спасатели.

Грозовая буря в Черновицкой области
Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия бури на Буковине. Фото: facebook.com/DSNSCV
Какие последствия бури в Черновицкой области
Спасатель ГСЧС ликвидирует последствия бури на Буковине. Фото: facebook.com/DSNSCV
Из-за бури попадали деревья в Черновицкой области
Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия бури на Буковине. Фото: facebook.com/DSNSCV
Как ГСЧС ликвидирует последствия бури в Черновицкой области
Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия бури на Буковине. Фото: facebook.com/DSNSCV
Какой вред нанесла буря в Черновицкой области
Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия бури на Буковине. Фото: facebook.com/DSNSCV
Кто остался без света в Черновицкой области
Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия бури на Буковине. Фото: facebook.com/DSNSCV
Фото последствий непогоды в Черновицкой области
Спасатель ГСЧС ликвидирует последствия бури на Буковине. Фото: facebook.com/DSNSCV

В АО "Черновцыоблэнерго" сообщили, что жители 26 населенных пунктов остались без света.

"В результате непогоды, которая прошла Буковиной, по состоянию на 18:30 обесточено в Вижницком, Глубокском, Сторожинецком, Хотинском, Путильском, Новоселицком участках и в городе Черновцы 12 высоковольтных линий 10 кВ, всего 26 населенных пунктов и 15 970 потребителей", — отметили энергетики.

Они добавили, что в настоящее время ведутся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.

Какие населенные пункты остались без света в Черновицкой области
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "АО "Черновцыоблэнерго"

Напомним, что также мощный ливень прокатился по Киеву во вторник, 4 июня. Из-за грозовой бури затопило трамвайные пути на Оболони и улицу Автозаводскую.

Также по прогнозу синоптиков, гроза будет донимать жителей и гостей столицы и в среду, 5 июня. Специалисты предупреждают об опасности.

непогода
Черновицкая область
ГСЧС
люди
шторм
свет
дождь
электроэнергия
Черновцы

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