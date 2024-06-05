Мощная грозовая буря на Буковине — около 16 тысяч жителей без света

Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия бури на Буковине. Фото: facebook.com/DSNSCV

Мощная буря прошлась по Черновицкой области. В результате непогоды повалены деревья на проезжих частях Черновцов и в жилом секторе. Также около 16 тысяч жителей остались без электричества.

Соответствующие фото показали в областной Государственной службе по чрезвычайным ситуациям во вторник, 4 июня.

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Последствия непогоды на Буковине

"4 июня в результате ухудшения погодных условий в виде грозового дождя с градом и усиления ветра по г. Черновцы повлекло свержение деревьев на проезжей части города и в жилом секторе", — рассказали спасатели.

Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия бури на Буковине. Фото: facebook.com/DSNSCV

Спасатель ГСЧС ликвидирует последствия бури на Буковине. Фото: facebook.com/DSNSCV

Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия бури на Буковине. Фото: facebook.com/DSNSCV

Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия бури на Буковине. Фото: facebook.com/DSNSCV

Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия бури на Буковине. Фото: facebook.com/DSNSCV

Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия бури на Буковине. Фото: facebook.com/DSNSCV

Спасатель ГСЧС ликвидирует последствия бури на Буковине. Фото: facebook.com/DSNSCV

В АО "Черновцыоблэнерго" сообщили, что жители 26 населенных пунктов остались без света.

"В результате непогоды, которая прошла Буковиной, по состоянию на 18:30 обесточено в Вижницком, Глубокском, Сторожинецком, Хотинском, Путильском, Новоселицком участках и в городе Черновцы 12 высоковольтных линий 10 кВ, всего 26 населенных пунктов и 15 970 потребителей", — отметили энергетики.

Они добавили, что в настоящее время ведутся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "АО "Черновцыоблэнерго"

Напомним, что также мощный ливень прокатился по Киеву во вторник, 4 июня. Из-за грозовой бури затопило трамвайные пути на Оболони и улицу Автозаводскую.

Также по прогнозу синоптиков, гроза будет донимать жителей и гостей столицы и в среду, 5 июня. Специалисты предупреждают об опасности.