Семья Эдуарда Крицына после его увольнения с УЗ приобрела имущества на 300 тыс. дол.

Экс-должностное лицо Укрзализныци Эдуард Крицин. Фото: bihus.info

После того, как Эдуард Крицин уволился из Укрзализныци, где он работал на должности директора по экономической и информационной безопасности, его семья приобрела дорогое имущество. Речь идет о недвижимости и авто на 300 тысяч долларов.

Соответствующее расследование было опубликовано журналистами Bihus.Info в понедельник, 17 июня.

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Драгоценное имущество семьи

По данным расследования, после того, как Крицин ушел из Укрзализныци по истечении срока действия контракта, у его дочери появился дорогой автомобиль Toyota Camry Hybrid, стоимость которого стартует с 34,5 тысячи долларов, а также квартира площадью 83 кв м, паркоместо и веломесто в ЖК "Французский квартал". Приблизительная цена недвижимости составляет 283,5 тысячи долларов. Журналисты отметили, что дочь Крицына не зарегистрирована как ФЛП.

Стоимость имущества дочери Эдуарда Крицына. Фото: bihus.info

Последние несколько недель экс-чиновника замечали во "Французском квартале". Он заверил расследователей, что посещает там друзей. В то же время Крицин не возразил, что помог дочери купить авто, средства на которое взялись из сбережений, продажи двух авто (в общей сложности 59,6 тысячи долларов) и займа 100 тысяч долларов.

"В соответствии с последней опубликованной декларацией Эдуарда Крицина за 2022 год, он имел 100 тыс. долларов и 500 тыс. грн сбережений, а годовой доход — зарплата и пенсия, составил 2,1 млн грн. Ориентировочная зарплата за девять месяцев работы на Укрзализныци в 2023 году до увольнения составляет 40 тыс. долларов (по аналогии с 2022 годом). А приблизительная стоимость нового имущества дочери, свыше 300 тыс. долларов", — говорится в расследовании.

Связи с Артемом Шило

В материале упомянули обыск в мае 2023 года, который проводился в кабинете Крицина, когда он был еще на должности директора по экономической и информационной безопасности УЗ. Тогда у него обнаружили 17 450 долларов и мобильные телефоны. Обыски проводились в рамках дела о завладении средств Укрзализныци, подозрение объявили экс-советчику ОП и работнику СБУ Артему Шило, а Крицина тогда "пронесло".

"По версии следствия, Шило входил в группу, которая способствовала победам конкретных фирм на закупках Укрзализныци и, соответственно, зарабатывала за счет завышения стоимости товаров. На должности первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Шило отправил письма-предупреждения в Укрзализныцю о связях части участников тендеров с Россией. В частности, такие письма-предупреждения приходили и на имя Эдуарда Крицына. Таким образом, по версии следствия, Шило пытался отстранить от участия в торгах конкурентов "нужных" фирм. Те, в свою очередь, также имели связи с Россией, но об этом он Укрзализныци не сообщал", — отметили журналисты.

Письмо Артема Шила Эдуарду Крицину. Фото: bihus.info

Кроме того, они рассказали, что в разные годы Крицин возглавлял управление СБУ в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях. С 2015 по 2016 год был председателем Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, соответственно был руководителем Шила. Также жена и старшая дочь экс-чиновника были бизнес-партнерами по "Бухгалтерскому центру "Альфа-Омега" жены Шила — Ирины.

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Напомним, журналисты "Схем" обнаружили, что девушка заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого приобрела элитное имущество на 52 миллиона гривен. В то же время, ее официальные доходы за последние 10 лет составляют примерно 360 тысяч гривен.

Также во Львовской области подозревают двух подсанкционных экс-нардепов в уклонении от уплаты налогов на сумму более 75 миллионов гривен. Они представляли недостоверную документацию относительно объемов производимой и реализованной продукции.