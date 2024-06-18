Сім'я Едуарда Кріцина після його звільнення з УЗ придбала майна на 300 тис. дол.

Експосадовець Укрзалізниці Едуард Кріцин. Фото: bihus.info

Після того, як Едуард Кріцин звільнився з Укрзалізниці, де він працював на посаді директора з економічної та інформаційної безпеки, його сім'я придбала дороге майно. Йдеться про нерухомість та авто на 300 тисяч доларів.

Відповідне розслідування опублікували журналісти Bihus.Info у понеділок, 17 червня.

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Коштовне майно родини

За даними розслідування, після того, як Кріцин пішов з Укрзалізниці після закінчення терміну дії контракту, в його дочки з'явилась дорога автівка Toyota Camry Hybrid, вартість якої стартує з 34,5 тисячі доларів, а також квартира площею 83 кв м, паркомісце та веломісце в ЖК "Французький квартал". Приблизна ціна нерухомості становить 283,5 тисячі доларів. Журналісти зауважили, що дочка Кріцина не зареєстрована як ФОП.

Вартість майна дочки Едуарда Кріцина. Фото: bihus.info

Останні кілька тижнів експосадовця помічали у "Французькому кварталі". Він запевнив розслідувачів, що навідує там друзів. Водночас Кріцин не заперечив, що допоміг дочці купити авто, кошти на яке взялися з заощаджень, продажу двох авто (загалом 59,6 тисяч доларів) та позики 100 тисяч доларів.

"Відповідно до останньої опублікованої декларації Едуарда Кріцина за 2022 рік, він мав 100 тис. доларів та 500 тис. грн заощаджень, а річний дохід — зарплата та пенсія, склав 2,1 млн грн. Орієнтовна зарплата за дев’ять місяців роботи на Укрзалізниці у 2023 році до звільнення становить 40 тис. доларів (за аналогією з 2022 роком). А приблизна вартість нового майна доньки, понад 300 тис. доларів", — йдеться у розслідуванні.

Зв'язки з Артемом Шилом

У матеріалі згадали обшук у травні 2023 року, який проводився в кабінеті Кріцина, коли той був ще на посаді директора з економічної та інформаційної безпеки УЗ. Тоді в нього знайшли 17 450 доларів та мобільні телефони. Обшуки проводилися в рамках справи про заволодіння коштів Укрзалізниці, підозру оголосили ексраднику ОП та працівнику СБУ Артему Шилу, а Кріцина тоді "пронесло".

"За версією слідства, Шило входив до групи, яка сприяла перемогам конкретних фірм на закупівлях Укрзалізниці і, відповідно, заробляла коштом завищення вартості товарів. Перебуваючи на посаді першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Шило відправив листи-попередження до Укрзалізниці про зв’язки частини учасників тендерів з Росією. Зокрема, такі листи-попередження приходили і на ім’я Едуарда Кріцина. Таким чином, за версією слідства, Шило намагався відсторонити від участі у торгах конкурентів "потрібних" фірм. Ті, в свою чергу, також мали зв’язки з Росією, але про це він Укрзалізницю не повідомляв", — зазначили журналісти.

Лист Артема Шила Едуарду Кріцину. Фото: bihus.info

Крім цього, вони розповіли, що в різні роки Кріцин очолював управління СБУ в Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях. З 2015 до 2016 року був головою Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, відповідно був керівником Шила. Також дружина та старша дочка експосадовця були бізнес-партнерками по "Бухгалтерському центру "Альфа-Омега" дружини Шила — Ірини.

Більшості про резонансні розслідування

Нагадаємо, журналісти "Схем" виявили, що дівчина заступника генпрокурора Дмитра Вербицького придбала елітного майна на 52 мільйони гривень. Водночас її офіційні доходи за останні 10 років складають приблизно 360 тисяч гривень.

Також у Львівській області підозрюють двох підсанкційних екснардепів в ухиленні від сплати податків на суму понад 75 мільйонів гривень. Вони подавали недостовірну документацію щодо обсягів виробленої та реалізованої продукції.