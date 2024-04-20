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Песков в истерике — как спикер Путина реагирует на решение Палаты представителей США

20 апреля 2024 21:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Песков в истерике — как спикер Путина реагирует на решение Палаты представителей США
Спикер Путина Дмитрий Песков. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В России заявили, что решение Палаты представителей Соединенных Штатов о предоставлении помощи Украине еще больше обогатит Америку. В свою очередь, Украина будет разорена.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

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Песков убежден, что принятое в Палате представителей США решение о предоставлении Украине военной и финансовой помощи в будущем поможет Америке обогатиться. Вместо этого Украину ожидает разорение.

При этом Песков не уточнил, что он имеет в виду.

Также он подверг критике решение Палаты представителей о конфискации активов России в пользу Украины. Он заявил, что такой шаг навредит имиджу США и отпугнет инвесторов в эту страну.

Стало известно, что Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о помощи Украине на сумму 61 млрд долларов. За проголосовали 310 конгрессменов, против 111.

Ранее мы сообщали, что как только помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате, в Пентагоне готовятся оперативно отправить Киеву пакет вооружений. Среди прочего он будет включать возможности ПВО и артиллерии.

США
война
финансовая помощь
военная помощь
Украина
Дмитрий Песков
Россия

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