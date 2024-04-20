Пєсков в істериці — як речник Путіна реагує на рішення Палати представників США

Речник Путіна Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

В Росії заявили, що рішення Палати представників Сполучених Штатів про надання допомоги Україні ще більше збагатить Америку. В свою чергу, Україна буде розорена.

Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

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Пєсков переконаний, що прийняте в Палаті представників США рішення про надання Україні військової і фінансової допомоги в майбутньому збагатиться. Натомість на Україну очікує роззорення.

При цьому Пєсков не уточнив, що він має на увазі.

Також він розкритикував рішення Палати представників про конфіскацію активів Росії на користь України. Він заявив, що такий крок нашкодить іміджу США і відлякає інвесторів до цієї країни.

Стало відомо, Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на суму 61 млрд доларів. За проголосували 310 конгресменів, проти 111.

Раніше ми повідомляли, що щойно допомогу Україні схвалять у Палаті представників та Сенаті, в Пентагоні готуються оперативно надіслати Києву пакет озброєнь. Серед усьогого іншого він включатиме спроможності ППО та артилерії.