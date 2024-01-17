Поддержка Украине от мира не меняется — итоги третьего дня форума в Давосе от Новини.LIVE

Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в Давосе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 17 января, закончился третий день Всемирного экономического форума и панельных дискуссий в "Украинском Доме" в Давосе. Больше всего внимания было привлечено к выступлению заместителя главы Главного управления разведки Вадима Скибицкого и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Новини.LIVE подвели итоги третьего дня форума в Давосе.

Читайте также:

Что сказал Скибицкий

Скибицкий напомнил о том, что российские оккупанты возобновили мощные дроновые и ракетные атаки по Украине. По его словам, захватчики очень быстро учатся. К тому же враг несколько изменил свои ракеты. Скибицкий подчеркнул, что это не мешает украинской системе ПВО успешно сбивать российские цели.

Он напомнил три цели РФ на 2024 год:

истощение украинской ПВО;

истощение аэродромного комплекса Украины;

уничтожение украинских истребителей.

Замглавы ГУР отметил, что оккупанты будут наносить удары по украинскому ВПК.

О чем говорил Кулеба

Глава МИД Украины подчеркнул, что поддержка мира не меняется, однако им следует повышать свой ВПК, поскольку российский диктатор Владимир Путин может напасть на одну из европейских стран.

Кулеба также напомнил, что, несмотря на то, что РФ полностью перевела свою экономику на военные рельсы, украинский потенциал вместе с западными союзниками в 20 раз превышает российский ВПК.

Что состоится завтра в Давосе

Завтра, 18 января, пройдет последний день форума в Давосе.

"Мы не будем подводить основные итоги, а будем смотреть на их реализацию в последующие недели и месяцы", — отметила журналистка Новини.LIVE.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях США по вступлению Украины в НАТО. По его словам, в Вашингтоне верят, что украинцы сделают еще один шаг к вступлению в Альянс.

Также мы писали, что заместитель главы Главного управления разведки Вадим Скибицкий рассказал, в чем нуждается Украина для успешного ведения войны с Россией. Он подчеркнул, что полученного оружия от партнеров пока недостаточно.