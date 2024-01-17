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Підтримка Україні від світу не змінюється — підсумки третього дня форуму в Давосі від Новини.LIVE

17 січня 2024 19:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Підтримка Україні від світу не змінюється — підсумки третього дня форуму в Давосі від Новини.LIVE
Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у Давосі. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 17 січня, закінчився третій день Всесвітнього економічного форуму та панельних дискусій в "Українському домі" у Давосі. Найбільше уваги було привернуто до виступу заступника голови Головного управління розвідки Вадима Скібіцького та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Новини.LIVE підбили підсумки третього дня форуму у Давосі.

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Що сказав Скібіцький

Скібіцький нагадав про те, що російські окупанти поновили потужні дронові та ракетні атаки по Україні. За його словами, загарбники дуже швидко вчаться. До того ж ворог дещо змінив свої ракети. Скібіцький наголосив, що це не заважає українській системі ППО успішно збивати російські цілі.

Він нагадав три мети РФ на 2024 рік:

  • виснаження української ППО;
  • виснаження аеродромного комплексу України;
  • знищення українських винищувачів.

Заступник голови ГУР зазначив, що окупанти завдаватимуть ударів по українському ВПК.

Про що говорив Кулеба

Очільник МЗС України наголосив, що підтримка світу не змінюється, однак їм варто підвищувати свій ВПК, оскільки російський диктатор Володимир Путін може напасти на одну з європейських країн.

Кулеба також нагадав, що, попри те, що РФ повністю перевела свою економіку на військові рейки, український потенціал разом із західними союзниками у 20 разів перевищує російський ВПК.

Що відбудеться завтра у Давосі

Завтра, 18 січня, відбудеться останній день форуму у Давосі.

"Ми не будемо підбивати основні підсумки, а будемо дивитися на їхню реалізацію у наступні тижні та місяці", — зазначила журналістка Новини.LIVE.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про очікування США щодо вступу України до НАТО. За його словами, у Вашингтоні вірять, що українці зроблять ще один крок до вступу до Альянсу.

Також ми писали, що заступник голови Головного управління розвідки Вадим Скібіцький розповів, чого потребує Україна для успішного ведення війни з Росією. Він наголосив, що отриманої зброї від партнерів наразі недостатньо. 

Дмитро Кулеба
МЗС
Давос
ГУР
давос2024

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