Подросток организовал схему для уклонистов — какой план придумал

Задержание уклониста на границе. Фото: t.me/DPSUkr

Несовершеннолетний "бизнесмен" решил заработать на переправке уклонистов за границу. Он организовал целую схему, чтобы переправить мужчин призывного возраста в Венгрию через реку Тису.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в четверг, 29 февраля.

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Пограничники рассказали, что 17-летний юноша предоставил нарушителю гидрокостюм и кусачки для перерезки колючей проволоки. Далее, по замыслу, мужчина ночью должен был переплыть Тису, чтобы добраться до Венгрии.

Задержание уклониста на границе. Фото: t.me/DPSUkr

Задержание уклониста на границе. Фото: t.me/DPSUkr

"Новолуние задержали пограничники с полицейскими в момент получения им части денег — 4000 долларов. В целом переправщик хотел заработать 8000 долларов. Следствие продолжается", — говорится в сообщении ГПСУ.

Скриншот сообщения ГНСУ в Telegram

Напомним, недавно на Закарпатье пограничники обнаружили шестерых мужчин, пытавшихся пересечь границу с Венгрией. Уклонистов удалось заметить и остановить благодаря скрытому видеонаблюдению.

Также мы писали, что в Черновицкой области группа уклонистов пыталась бежать в Румынию. Украинские пограничники с помощью дрона и служебной собаки поймали нарушителей.