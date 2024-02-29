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Подросток организовал схему для уклонистов — какой план придумал

29 февраля 2024 14:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Подросток организовал схему для уклонистов — какой план придумал
Задержание уклониста на границе. Фото: t.me/DPSUkr
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Несовершеннолетний "бизнесмен" решил заработать на переправке уклонистов за границу. Он организовал целую схему, чтобы переправить мужчин призывного возраста в Венгрию через реку Тису.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в четверг, 29 февраля.

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Пограничники рассказали, что 17-летний юноша предоставил нарушителю гидрокостюм и кусачки для перерезки колючей проволоки. Далее, по замыслу, мужчина ночью должен был переплыть Тису, чтобы добраться до Венгрии.

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Задержание уклониста на границе. Фото: t.me/DPSUkr
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Задержание уклониста на границе. Фото: t.me/DPSUkr

"Новолуние задержали пограничники с полицейскими в момент получения им части денег — 4000 долларов. В целом переправщик хотел заработать 8000 долларов. Следствие продолжается", — говорится в сообщении ГПСУ.

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Скриншот сообщения ГНСУ в Telegram

Напомним, недавно на Закарпатье пограничники обнаружили шестерых мужчин, пытавшихся пересечь границу с Венгрией. Уклонистов удалось заметить и остановить благодаря скрытому видеонаблюдению.

Также мы писали, что в Черновицкой области группа уклонистов пыталась бежать в Румынию. Украинские пограничники с помощью дрона и служебной собаки поймали нарушителей.

подростки
пограничники
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уклонисты
ГПСУ

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