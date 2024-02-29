Підліток організував схему для ухилянтів — який план вигадав

Затримання ухилянта на кордоні. Фото: t.me/DPSUkr

Неповнолітній "бізнесмен" вирішив заробити на переправленні ухилянтів за кордон. Він організував цілу схему, щоб переправити чоловіків призивного віку до Угорщини через річку Тису.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі у четвер, 29 лютого.

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Прикордонники розповіли, що 17-річний юнак надав порушнику гідрокостюм та кусачки для перерізання колючого дроту. Далі, за задумом, чоловік вночі мав перепливти Тису, щоб дістатися Угорщини.

Затримання ухилянта на кордоні. Фото: t.me/DPSUkr

Затримання ухилянта на кордоні. Фото: t.me/DPSUkr

"Молодика затримали прикордонники з поліцейськими у момент отримання ним частини грошей — 4000 доларів. Загалом переправник хотів заробити 8000 доларів. Слідство триває", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Скриншот допису ДПСУ у Telegram

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті прикордонники виявили шістьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон з Угорщиною. Ухилянтів вдалося помітити та зупинити завдяки прихованому відеоспостереженню.

Також ми писали, що у Чернівецькій області група ухилянтів намагалася втекти до Румунії. Українські прикордонники за допомогою дрона та службової собаки спіймали порушників.