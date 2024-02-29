Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Підліток організував схему для ухилянтів — який план вигадав arrow

Підліток організував схему для ухилянтів — який план вигадав

29 лютого 2024 14:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Підліток організував схему для ухилянтів — який план вигадав
Затримання ухилянта на кордоні. Фото: t.me/DPSUkr
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Неповнолітній "бізнесмен" вирішив заробити на переправленні ухилянтів за кордон. Він організував цілу схему, щоб переправити чоловіків призивного віку до Угорщини через річку Тису. 

Про це повідомили в Держприкордонслужбі у четвер, 29 лютого.  

Читайте також:

Як підліток організував схему для ухилянтів

Прикордонники розповіли, що 17-річний юнак надав порушнику гідрокостюм та кусачки для перерізання колючого дроту. Далі, за задумом, чоловік вночі мав перепливти Тису, щоб дістатися Угорщини.

null
Затримання ухилянта на кордоні. Фото: t.me/DPSUkr
null
Затримання ухилянта на кордоні. Фото: t.me/DPSUkr

"Молодика затримали прикордонники з поліцейськими у момент отримання ним частини грошей — 4000 доларів. Загалом переправник хотів заробити 8000 доларів. Слідство триває", — йдеться у повідомленні ДПСУ. 

null
Скриншот допису ДПСУ у Telegram

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті прикордонники виявили шістьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон з Угорщиною. Ухилянтів вдалося помітити та зупинити завдяки прихованому відеоспостереженню.

Також ми писали, що у Чернівецькій області група ухилянтів намагалася втекти до Румунії. Українські прикордонники за допомогою дрона та службової собаки спіймали порушників.

підлітки
прикордонники
мобілізація
ухилянти
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році