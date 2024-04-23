Подготовка к саммиту в Вашингтоне — Украина и НАТО согласовали план работы на май

Саммит НАТО. Иллюстративное фото: NATO

Представители Украины и Североатлантического Альянса на заседании в Польше согласовали план работы на май 2024 года. Он заключается в активизации предложений к июльскому саммиту в Вашингтоне.

Об этом сообщает Минобороны Украины в Telegram во вторник, 23 апреля.

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План Украины и НАТО на май

Так, согласованный план Украины и НАТО включает:

разработку концепции для финального согласования перед Саммитом;

окончательное согласование структуры JATEC;

⁠проект финансовых затрат после приобретения полных операционных способностей JATEC;

представление предложений по привлечению человеческого ресурса для обеспечения функций JATEC;

разработку предложений по связи и обмена информацией.

Заместитель Министра обороны Станислав Гайдер подчеркнул, что это еще один шаг для становления Центра как института, направленного на усиление сотрудничества Украины с Альянсом.

"Взаимосовместимость, институциональное развитие, изучение опыта войны — это наши общие задачи", — сказал он.

Скриншот поста Минобороны

Напомним, 19 апреля на встрече Совета Украина-НАТО некоторые участники Альянса определились с конкретными обязательствами по дальнейшей военной поддержке Украины.

Также мы писали, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал государства-члены выделять больше военной помощи Украине, чем тратить деньги на собственную оборону.