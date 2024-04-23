Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Подготовка к саммиту в Вашингтоне — Украина и НАТО согласовали план работы на май arrow

Подготовка к саммиту в Вашингтоне — Украина и НАТО согласовали план работы на май

23 апреля 2024 18:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Подготовка к саммиту в Вашингтоне — Украина и НАТО согласовали план работы на май
Саммит НАТО. Иллюстративное фото: NATO
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Представители Украины и Североатлантического Альянса на заседании в Польше согласовали план работы на май 2024 года. Он заключается в активизации предложений к июльскому саммиту в Вашингтоне.

Об этом сообщает Минобороны Украины в Telegram во вторник, 23 апреля.

Читайте также:

План Украины и НАТО на май

Так, согласованный план Украины и НАТО включает:

  • разработку концепции для финального согласования перед Саммитом;
  • окончательное согласование структуры JATEC;
  • ⁠проект финансовых затрат после приобретения полных операционных способностей JATEC;
  • представление предложений по привлечению человеческого ресурса для обеспечения функций JATEC;
  • разработку предложений по связи и обмена информацией.

Заместитель Министра обороны Станислав Гайдер подчеркнул, что это еще один шаг для становления Центра как института, направленного на усиление сотрудничества Украины с Альянсом.

"Взаимосовместимость, институциональное развитие, изучение опыта войны — это наши общие задачи", — сказал он.

Минобороны
Скриншот поста Минобороны

Напомним, 19 апреля на встрече Совета Украина-НАТО некоторые участники Альянса определились с конкретными обязательствами по дальнейшей военной поддержке Украины.

Также мы писали, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал государства-члены выделять больше военной помощи Украине, чем тратить деньги на собственную оборону.

США
НАТО
Украина
саммит
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри