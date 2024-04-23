Подготовка к саммиту в Вашингтоне — Украина и НАТО согласовали план работы на май
Представители Украины и Североатлантического Альянса на заседании в Польше согласовали план работы на май 2024 года. Он заключается в активизации предложений к июльскому саммиту в Вашингтоне.
Об этом сообщает Минобороны Украины в Telegram во вторник, 23 апреля.
План Украины и НАТО на май
Так, согласованный план Украины и НАТО включает:
- разработку концепции для финального согласования перед Саммитом;
- окончательное согласование структуры JATEC;
- проект финансовых затрат после приобретения полных операционных способностей JATEC;
- представление предложений по привлечению человеческого ресурса для обеспечения функций JATEC;
- разработку предложений по связи и обмена информацией.
Заместитель Министра обороны Станислав Гайдер подчеркнул, что это еще один шаг для становления Центра как института, направленного на усиление сотрудничества Украины с Альянсом.
"Взаимосовместимость, институциональное развитие, изучение опыта войны — это наши общие задачи", — сказал он.
Напомним, 19 апреля на встрече Совета Украина-НАТО некоторые участники Альянса определились с конкретными обязательствами по дальнейшей военной поддержке Украины.
Также мы писали, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал государства-члены выделять больше военной помощи Украине, чем тратить деньги на собственную оборону.
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