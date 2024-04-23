Підготовка до саміту у Вашингтоні — Україна та НАТО погодили план роботи на травень
Представники України та Північноатлантичного Альянсу на засіданні у Польщі погодили план роботи на травень 2024 року. Він полягає в активізації пропозицій до цьогорічного липневого саміту у Вашингтоні.
Про це повідомляє Міноборони України в Telegram у вівторок, 23 квітня.
План України та НАТО на травень
Так, погоджений план України та НАТО включає:
- розробку концепції для фінального погодження перед Самітом;
- остаточне узгодження структури JATEC;
- проєкт фінансових витрат після набуття повних операційних спроможностей JATEC;
- подання пропозицій із залучення людського ресурсу для забезпечення функцій JATEC;
- розробку пропозицій з питань звʼязку та обміну інформацією.
Заступник міністра оборони Станіслав Гайдер наголосив, що це ще один крок для становлення Центру як інституції спрямованої на посилення співпраці України з Альянсом.
"Взаємосумісність, інституційний розвиток, вивчення досвіду війни — це наші спільні завдання", — сказав він.
Нагадаємо, 19 квітня на зустрічі Ради Україна-НАТО деякі учасники Альянсу визначилися з конкретними зобов'язаннями щодо подальшої військової підтримки України.
Також ми писали, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав держави-члени виділяти більше військової допомоги Україні, ніж витрачати кошти на власну оборону.
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