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Підготовка до саміту у Вашингтоні — Україна та НАТО погодили план роботи на травень

23 квітня 2024 18:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Підготовка до саміту у Вашингтоні — Україна та НАТО погодили план роботи на травень
Саміт НАТО. Ілюстративне фото: NATO
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Представники України та Північноатлантичного Альянсу на засіданні у Польщі погодили план роботи на травень 2024 року. Він полягає в активізації пропозицій до цьогорічного липневого саміту у Вашингтоні.

Про це повідомляє Міноборони України в Telegram у вівторок, 23 квітня.

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План України та НАТО на травень 

Так, погоджений план України та НАТО включає:

  • розробку концепції для фінального погодження перед Самітом;
  • остаточне узгодження структури JATEC;
  • ⁠проєкт фінансових витрат після набуття повних операційних спроможностей JATEC;
  • подання пропозицій із залучення людського ресурсу для забезпечення функцій JATEC;
  • розробку пропозицій з питань звʼязку та обміну інформацією.

Заступник міністра оборони Станіслав Гайдер наголосив, що це ще один крок для становлення Центру як інституції спрямованої на посилення співпраці України з Альянсом.

"Взаємосумісність, інституційний розвиток, вивчення досвіду війни — це наші спільні завдання", — сказав він.

Міноборони
Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, 19 квітня на зустрічі Ради Україна-НАТО деякі учасники Альянсу визначилися з конкретними зобов'язаннями щодо подальшої військової підтримки України. 

Також ми писали, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав держави-члени виділяти більше військової допомоги Україні, ніж витрачати кошти на власну оборону.  

США
НАТО
Україна
саміт
війна в Україні

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