Підготовка до саміту у Вашингтоні — Україна та НАТО погодили план роботи на травень

Саміт НАТО. Ілюстративне фото: NATO

Представники України та Північноатлантичного Альянсу на засіданні у Польщі погодили план роботи на травень 2024 року. Він полягає в активізації пропозицій до цьогорічного липневого саміту у Вашингтоні.

Про це повідомляє Міноборони України в Telegram у вівторок, 23 квітня.

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Так, погоджений план України та НАТО включає:

розробку концепції для фінального погодження перед Самітом;

остаточне узгодження структури JATEC;

⁠проєкт фінансових витрат після набуття повних операційних спроможностей JATEC;

подання пропозицій із залучення людського ресурсу для забезпечення функцій JATEC;

розробку пропозицій з питань звʼязку та обміну інформацією.

Заступник міністра оборони Станіслав Гайдер наголосив, що це ще один крок для становлення Центру як інституції спрямованої на посилення співпраці України з Альянсом.

"Взаємосумісність, інституційний розвиток, вивчення досвіду війни — це наші спільні завдання", — сказав він.

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, 19 квітня на зустрічі Ради Україна-НАТО деякі учасники Альянсу визначилися з конкретними зобов'язаннями щодо подальшої військової підтримки України.

Також ми писали, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав держави-члени виділяти більше військової допомоги Україні, ніж витрачати кошти на власну оборону.