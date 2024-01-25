Подготовка к Совбезу ООН и отличие воинов ВСУ — что рассказал Зеленский в обращении

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги этого дня. Он отметил, что продолжается подготовка к проведению Совбеза ООН и отметил украинских воинов.

Обо всем этом и не только глава государства рассказал в своем вечернем видеообращении.

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Прежде всего, глава государства обратил внимание на то, что уже идет подготовка к заседанию Совбеза ООН, из-за чего принимал доклад от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы относительно контактов со странами-партнерами Украины. А также рассказал о разговоре с президентшей Словении Наташей Пирц-Мусар.

"Словения вошла в Совбез ООН, является активным участником процессов в европейских институциях. Мы обсудили наше взаимодействие на всех уровнях. Конечно, я проинформировал о ситуации на поле боя, о характере наших потребностей сейчас. Прежде всего очень важно сохранять уверенность в отношениях с нашими партнерами, в частности, в Европейском Союзе. Обсудили с госпожой Президентом Словении также взаимодействие по Формуле мира", — резюмировал Зеленский.

Также он рассказал об отдельном докладе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с главой правительства Словакии Робертом Фицо. А также отметил действия бойцов НГУ на востоке и поздравил с профессиональным праздником работников СБУ.

"И сегодня, профессиональный день у киберспециалистов СБУ — Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, — я поздравляю вас, всех работников Департамента, и благодарю вас за работу как в тылу, так и на фронте", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский 25 января отмечает свой день рождения. В этом году ему исполняется 46 лет. В то же время под его последними публикациями в соцсетях украинцы активно начали приветствовать главу государства со словами благодарности и поддержки в борьбе с врагом.