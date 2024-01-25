Підготовка до Радбезу ООН та відзнака воїнів ЗСУ — що розповів Зеленський у зверненні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки цього дня. Він зауважив, що продовжується підготовка до проведення Радбезу ООН та відзначив українських воїнів.

Про все це й не тільки голова держави розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

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Перш за все голова держави звернув увагу на те, що вже триває підготовка до засідання Радбезу ООН, через що приймав доповідь від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо контактів з країнами-партнерами України. А також розповів про розмову з президенткою Словенії Наташою Пірц-Мусар.

"Словенія увійшла в Радбез ООН, є активною учасницею процесів у європейських інституціях. Ми обговорили нашу взаємодію на всіх рівнях. Звичайно, я поінформував про ситуацію на полі бою, про характер наших потреб зараз. Передусім дуже важливо зберігати впевненість у відносинах із нашими партнерами, зокрема у Європейському Союзі. Обговорили з пані Президенткою Словенії також взаємодію щодо Формули миру", — резюмував Зеленський.

Також він розповів про окрему доповідь прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля зі головою уряду Словаччини Робертом Фіцо. А також відзначив і дії бійців НГУ на сході та привітав з професійним святом працівників СБУ.

"І сьогодні, професійний день у кіберфахівців СБУ — Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, — я вітаю вас, усіх працівників Департаменту, і дякую вам за роботу як у тилу, так і на фронті", — підбив підсумки Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський 25 січня відзначає свій день народження. Цьогоріч йому виповнюється 46 років. Водночас під його останніми публікаціями у соцмережах, українці активно почали вітати голову держави зі словами вдячності та підтримки у боротьбі з ворогом.