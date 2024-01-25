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Підготовка до Радбезу ООН та відзнака воїнів ЗСУ — що розповів Зеленський у зверненні

25 січня 2024 19:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Підготовка до Радбезу ООН та відзнака воїнів ЗСУ — що розповів Зеленський у зверненні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки цього дня. Він зауважив, що продовжується підготовка до проведення Радбезу ООН та відзначив українських воїнів. 

Про все це й не тільки голова держави розповів у своєму вечірньому відеозверненні

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Вечірнє звернення Володимира Зеленського

Перш за все голова держави звернув увагу на те, що вже триває підготовка до засідання Радбезу ООН, через що приймав доповідь від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо контактів з країнами-партнерами України. А також розповів про розмову з президенткою Словенії Наташою Пірц-Мусар.

"Словенія увійшла в Радбез ООН, є активною учасницею процесів у європейських інституціях. Ми обговорили нашу взаємодію на всіх рівнях. Звичайно, я поінформував про ситуацію на полі бою, про характер наших потреб зараз. Передусім дуже важливо зберігати впевненість у відносинах із нашими партнерами, зокрема у Європейському Союзі. Обговорили з пані Президенткою Словенії також взаємодію щодо Формули миру", — резюмував Зеленський.

Також він розповів про окрему доповідь прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля зі головою уряду Словаччини Робертом Фіцо. А також відзначив і дії бійців НГУ на сході та привітав з професійним святом працівників СБУ.

"І сьогодні, професійний день у кіберфахівців СБУ — Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, — я вітаю вас, усіх працівників Департаменту, і дякую вам за роботу як у тилу, так і на фронті", — підбив підсумки Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський 25 січня відзначає свій день народження. Цьогоріч йому виповнюється 46 років. Водночас під його останніми публікаціями у соцмережах, українці активно почали вітати голову держави зі словами вдячності та підтримки у боротьбі з ворогом. 

Володимир Зеленський
СБУ
ООН
Нацгвардія
Словенія

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