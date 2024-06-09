Страны, позволившие бить по целям в РФ, пересекли красную линию — Клаудиа Таннер

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер. Фото: alamy.de

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что страны своим разрешением Украине наносить удары по военным объектам на территории России "пересекли красную линию". Речь идет о Соединенных Штатах Америки, Франции и Германии.

Об этом Клаудиа Таннер рассказала в интервью австрийской газете Die Presse, опубликованном в субботу, 8 июня.

Читайте также:

Что думают в Австрии о разрешении бить по РФ западным оружием

"Красную линию пересекли. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска в Украину", — отметила министр.

Журналист пояснил, что западные страны поддерживают это решение для защиты Украины от российских обстрелов, в частности в Харьковской области, и спросил должностное лицо, имеет ли Украина, по ее мнению, право на такую защиту.

"Как военно нейтральному государству, не нам судить", — ответила Таннер.

Напомним, в США считают, что разрешение Украине наносить удары по военным объектам на территории России не повлечет эскалацию на фронте. Там объяснили, что разрешение преследует цель лучше защитить Украину.

Также президент США Джо Байден заявил, что Украина не будет использовать американское оружие для ударов по Москве или Кремлю. По его словам, США не санкционируют удары дальностью более 200 миль вглубь России.