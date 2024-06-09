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Перетнули червону лінію — в Австрії зробили різку заяву щодо дозволу для України бити по РФ

9 червня 2024 01:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Країни, які дозволили бити по цілях у РФ, перетнули червону лінію — Клаудіа Таннер
Міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер. Фото: alamy.de
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер заявила, що країни своїм дозволом Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії "перетнули червону лінію". Йдеться про Сполучені Штати Америки, Францію та Німеччину.

Про це Клаудіа Таннер розповіла в інтерв'ю австрійській газеті Die Presse, опублікованому в суботу, 8 червня.

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"Червону лінію перетнули. Тому я дуже рада роз’ясненню генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що НАТО не відправлятиме війська в Україну", — зазначила міністерка.

Журналіст пояснив, що західні країни підтримують це рішення для захисту України від російських обстрілів, зокрема в Харківській області, і запитав посадовицю, чи має Україна, на її думку, право на такий захист.

"Як військово нейтральній державі, не нам судити", — відповіла Таннер.

Нагадаємо, в США вважають, що дозвіл Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії не спричинить ескалацію на фронті. Там пояснили, що дозвіл має на меті краще захистити Україну.

Також президент США Джо Байден заявив, що Україна не буде використовувати американську зброю для ударів по Москві чи Кремлю. За його словами, США не санкціонують удари дальністю понад 200 миль вглиб Росії.

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