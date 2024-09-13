Европейский Союз вводит новые правила пересечения границы — что изменится

Пункт пропуска на границе. Фото: dpsu.gov.ua

С 10 ноября Европейский Союз вводит новую систему электронного контроля на границах. Она заменит ручное нанесение штампов в паспортах, усилит безопасность на границах Союза, а также поможет противодействовать нелегальной миграции.

Об этом сообщило ТСН.ua в пятницу, 13 сентября.

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Известно, что с 10 ноября Европейский Союз запускает новую ИТ-систему пограничного контроля — Entry/Exit Scheme (EES).

Теперь при въезде в Шенгенскую зону отменен ручной паспортный контроль. Новые правила будут касаться всех граждан третьих стран, которые въезжают на территорию ЕС для краткосрочного пребывания.

Биометрическая регистрация

Во время первого въезда после 10 ноября за границу у граждан возьмут биометрические данные: отпечатки пальцев, фото лица для идентификации. Эта информация будет храниться в системе в течение трех лет. Таким образом при следующем пересечении информацию о личности будут проверять согласно этим деталям, вероятно, сканированием лица.

Важно, если человек откажется предоставлять свои данные, ему будет отказано во въезде. Новая система не распространяется на тех, кто имеет вид на жительство в странах ЕС и долгосрочные визы.

Система EES

Вместо обычного штампа в паспорте, на границе появятся электронные терминалы. Гражданам нужно будет только приложить паспорт или другие проездные документы к сканеру.

Система автоматически будет фиксировать информацию и отслеживать, сколько времени вы можете находиться в Шенгенской зоне. Это позволит контролировать, чтобы путешественник не превысил разрешенный срок пребывания (90 дней в течение 180 дней).

Сообщается, что система EES будет действовать во всех странах ЕС, кроме Кипра и Ирландии, где останется традиционная процедура проставления штампов. Также система будет применяться в четырех государствах Шенгенской зоны, не входящих в ЕС: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.