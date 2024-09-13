Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Пересечение границы без штампов в паспорте — ЕС вводит новые правила arrow

Пересечение границы без штампов в паспорте — ЕС вводит новые правила

13 сентября 2024 16:16
Валерия Барановская - редактор
Европейский Союз вводит новые правила пересечения границы — что изменится
Пункт пропуска на границе. Фото: dpsu.gov.ua
Валерия Барановская - редактор

С 10 ноября Европейский Союз вводит новую систему электронного контроля на границах. Она заменит ручное нанесение штампов в паспортах, усилит безопасность на границах Союза, а также поможет противодействовать нелегальной миграции.

Об этом сообщило ТСН.ua в пятницу, 13 сентября.

Читайте также:

Какие нововведения будут на границе, когда ЕС введет новые правила

Известно, что с 10 ноября Европейский Союз запускает новую ИТ-систему пограничного контроля — Entry/Exit Scheme (EES).

Теперь при въезде в Шенгенскую зону отменен ручной паспортный контроль. Новые правила будут касаться всех граждан третьих стран, которые въезжают на территорию ЕС для краткосрочного пребывания.

Биометрическая регистрация

Во время первого въезда после 10 ноября за границу у граждан возьмут биометрические данные: отпечатки пальцев, фото лица для идентификации. Эта информация будет храниться в системе в течение трех лет. Таким образом при следующем пересечении информацию о личности будут проверять согласно этим деталям, вероятно, сканированием лица.

Важно, если человек откажется предоставлять свои данные, ему будет отказано во въезде. Новая система не распространяется на тех, кто имеет вид на жительство в странах ЕС и долгосрочные визы.

Система EES

Вместо обычного штампа в паспорте, на границе появятся электронные терминалы. Гражданам нужно будет только приложить паспорт или другие проездные документы к сканеру.

Система автоматически будет фиксировать информацию и отслеживать, сколько времени вы можете находиться в Шенгенской зоне. Это позволит контролировать, чтобы путешественник не превысил разрешенный срок пребывания (90 дней в течение 180 дней).

Сообщается, что система EES будет действовать во всех странах ЕС, кроме Кипра и Ирландии, где останется традиционная процедура проставления штампов. Также система будет применяться в четырех государствах Шенгенской зоны, не входящих в ЕС: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Также важные новости дня по теме:

граница паспорта ЕС загранпаспорт Украины выезд за границу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:44 В ключевых штатах США транслируют украинскую рекламу — новая тактика Харрис

16:34 Пассивный доход из бюджета — задержан начальник одесской конвойной полиции

16:32 Близкий к семье Фарион священник объяснил, что важно для расследования убийства

16:32 Передача иранских ракет России — Боррель анонсировал новые санкции

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

16:19 Дочь Фарион объяснила, как готовилось убийство ее матери

16:16 Пересечение границы без штампов в паспорте — ЕС вводит новые правила

16:01 Лунин продлил контракт с Реалом — известны условия сделки

15:56 НАБУ и САП завершили следствие по делу масштабной коррупции на Черновицкой таможне

15:51 Большая "перезагрузка правительства" в Украине — Politico проанализировало, к чему привели изменения

16:44 В ключевых штатах США транслируют украинскую рекламу — новая тактика Харрис

16:34 Пассивный доход из бюджета — задержан начальник одесской конвойной полиции

16:32 Близкий к семье Фарион священник объяснил, что важно для расследования убийства

16:32 Передача иранских ракет России — Боррель анонсировал новые санкции

16:19 Дочь Фарион объяснила, как готовилось убийство ее матери

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

16:16 Пересечение границы без штампов в паспорте — ЕС вводит новые правила

16:01 Лунин продлил контракт с Реалом — известны условия сделки

15:56 НАБУ и САП завершили следствие по делу масштабной коррупции на Черновицкой таможне

15:51 Большая "перезагрузка правительства" в Украине — Politico проанализировало, к чему привели изменения

15:46 На трассе Николаев-Одесса расширят дорогу и перестроят мост

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Text

12:49 Это путь к тоталитаризму — эксперт объяснил чем видеонаблюдение в Украине опасно

Text

11:49 Вредители в военной форме – нардеп Мазурашу заявил, что работники ТЦК должны отличаться от ВСУ

Text

10:43 Братчук назвал количество россиян, которые могли бы быть у Покровска, если бы не Курская операция

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

09:27 Наступление россиян на Курщине — добились ли каких-либо успехов оккупанты

Text

08:30 Юрист объяснил, как прохожие должны реагировать, когда видят драку с военными

Text

08:00 Контрнаступление РФ на Курщине и критика Зеленским мирного плана Китая и Бразилии — эфир Ранок.LIVE

12 сентября 2024
Text

22:46 Берлинская объяснила, когда следует ожидать завершения войны

Text

20:08 Депутат Киевсовета назвал ошибки, допущенные при строительстве тоннеля синей ветки метро

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра