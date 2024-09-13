Страны ЕС выступают против возобновления экономических отношений с Россией

Страны ЕС обжалуют планы МВФ возобновить отношения с Россией
Несколько стран ЕС намерены оспорить планы Международного валютного фонда возобновить экономические вопросы с Россией после ее вторжения в Украину. Они опасаются, что этот шаг может легитимизировать экономическое сотрудничество с Москвой, несмотря на действующие санкции.
Об этом сообщило издание Bloomberg в пятницу, 13 сентября.
Страны Евросоюза обжалуют планы МВФ касательно России
Сообщается, что несколько стран ЕС намерены обжаловать решение главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой взаимодействовать с Россией в экономических вопросах впервые после ее вторжения в Украину.
На встрече послов ЕС 11 сентября Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы заявили, что они удивлены решением МВФ возобновить ежегодные экономические обзоры с Москвой.
Они обеспокоены тем, что этот шаг может легитимизировать экономическое сотрудничество с РФ, несмотря на санкции, наложенные из-за вторжения в Украину.
Литва планирует поднимать этот вопрос на встрече с главой МВФ Георгиевой, а несколько стран ЕС планируют направить письмо, выражая обеспокоенность процессом, который, кажется, ведет к нормализации отношений с РФ.
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