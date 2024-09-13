Страны ЕС выступают против возобновления экономических отношений с Россией

Международный валютный фонд. Фото: Reuters

Несколько стран ЕС намерены оспорить планы Международного валютного фонда возобновить экономические вопросы с Россией после ее вторжения в Украину. Они опасаются, что этот шаг может легитимизировать экономическое сотрудничество с Москвой, несмотря на действующие санкции.

Об этом сообщило издание Bloomberg в пятницу, 13 сентября.

Читайте также:

Страны Евросоюза обжалуют планы МВФ касательно России

Сообщается, что несколько стран ЕС намерены обжаловать решение главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой взаимодействовать с Россией в экономических вопросах впервые после ее вторжения в Украину.

На встрече послов ЕС 11 сентября Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы заявили, что они удивлены решением МВФ возобновить ежегодные экономические обзоры с Москвой.

Они обеспокоены тем, что этот шаг может легитимизировать экономическое сотрудничество с РФ, несмотря на санкции, наложенные из-за вторжения в Украину.

Литва планирует поднимать этот вопрос на встрече с главой МВФ Георгиевой, а несколько стран ЕС планируют направить письмо, выражая обеспокоенность процессом, который, кажется, ведет к нормализации отношений с РФ.