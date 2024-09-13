Країни ЄС виступають проти відновлення економічних відносин з Росією

Країни ЄС оскаржать плани МВФ відновити відносини з Росією
Кілька країн ЄС мають намір оскаржити плани Міжнародного валютного фонду відновити економічні питання з Росією після її вторгнення в Україну. Вони побоюються, що цей крок може легітимізувати економічну співпрацю з Москвою, незважаючи на чинні санкції.
Про це повідомило видання Bloomberg у п'ятницю, 13 вересня.
Країни Євросоюзу оскаржать плани МВФ щодо Росії
Повідомляється, що декілька країн ЄС мають намір оскаржити рішення голови Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої взаємодіяти з Росією в економічних питаннях вперше після її вторгнення в Україну.
На зустрічі послів ЄС 11 вересня Франція, Бельгія і Польща, а також кілька країн Балтії та Північної Європи заявили, що вони здивовані рішенням МВФ відновити щорічні економічні огляди з Москвою.
Вони стурбовані тим, що цей крок може легітимізувати економічну співпрацю з РФ, попри санкції, накладені через вторгнення в Україну.
Литва планує порушути це питання на зустрічі з головою МВФ Георгієвою, а декілька країн ЄС планують надіслати листа, висловлюючи стурбованість процесом, який, здається, веде до нормалізації відносин з РФ.
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